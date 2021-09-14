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Житель Бурятии пытался убить сожителя бывшей жены

Житель Бурятии пытался убить сожителя бывшей жены
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Ревнивец предстал перед судом

Житель села Тарбагатай, напавший на нынешнего избранника своей бывшей жены, предстал перед судом. Он признан виновным в покушении на убийство, сообщили в прокуратуре Бурятии.

Всё произошло в декабре 2020 года. Мужчина, будучи пьяным, из ревности напал на сожителя бывшей супруги, нанеся ему пять ударов ножом.

Потерпевшего спас его друг, на глазах которого произошла расправа. Медики спасли раненому мужчине жизнь.

Тарбагатайский районный суд назначил виновному шесть лет лишения свободы. Сидеть он будет в исправительной колонии строгого режима.

Приговор вступил в законную силу.
покушение на убийство

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