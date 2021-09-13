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Житель Бурятии выпил впервые за четыре года и убил соседку

Житель Бурятии выпил впервые за четыре года и убил соседку
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Ссора, приведшая к трагедии, вспыхнула из-за незначительного повода

Ночью 10 сентября в селе Иволгинск была до смерти избита 60-летняя женщина. По подозрению в преступлении задержали 46-летнего соседа покойной.

В ходе допроса мужчина дал показания об обстоятельствах происшествия; при последующем предъявлении обвинения вину признал полностью.

Обвиняемый живёт в селе Иволгинск, работает, по месту жительства характеризовался положительно. Мужчина уже четыре года не притрагивался к алкоголю.

Однако вечером 9 сентября он вдруг, без какого-либо повода, купил спиртное и зашёл в гости к соседке, с которой поддерживал дружеские отношения. Вместе с ней и её взрослой дочерью они сели за стол и стали выпивать. Около полуночи дочь ушла спать, оставив мать наедине с соседом.

Через некоторое время между собутыльниками из-за незначительного повода произошла ссора, в ходе которой гость напал на хозяйку квартиры и стал наносить ей удары кулаками по голове. Затем они вышли на улицу, где мужчина продолжил избивать женщину, повалил её на землю и нанес удары ногами по различным частям тела.

От полученных повреждений головы, грудной клетки, позвоночника и таза в результате травматического шока жертва скончалась на месте происшествия. Опомнившись, мужчина сам пришёл в отдел полиции и сообщил об учинённой расправе.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее смерть потерпевшего».

- В настоящее время в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор доказательственной базы, - отметили в СУ СК РФ по Бурятии.
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью убийство алкоголь

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