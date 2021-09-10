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В Бурятии овчарка едва не разорвала шестилетнего мальчика

В Бурятии овчарка едва не разорвала шестилетнего мальчика
Происшествия,  Фото:Росгвардия по РБ, МВД по Бурятии
На помощь ребёнку пришли росгвардейцы и полицейские

Днем 30 августа участковый Бато Лубсанов с помощником Дмитрием Габушевым, направляясь на машине по служебным делам, услышали на улице Байкальской в Северобайкальске детский крик. Они увидели, что рядом с оградой многоквартирного дома крупный пёс – кавказская овчарка - зубами вцепился в лежавшего на земле ребенка. Полицейские поспешили на помощь, по дороге вызвав подмогу – коллег из Росгвардии.

Вместе с находившимся на месте хозяином собаки старший лейтенант полиции Бато Лубсанов принялся разжимать челюсти животного, мёртвой хваткой вцепившегося в плачущего шестилетнего мальчика. Сержант полиции Дмитрий Габушев стал успокаивать и оттягивать ребёнка на себя.

Когда ребёнка удалось высвободить, на помощь подоспели сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии. Из служебного оружия они застрелили агрессивную овчарку.

Мальчика с рваной раной бедра незамедлительно доставили в больницу.

Как сообщили в МВД по Бурятии, сейчас жизни и здоровью ребёнка ничего не угрожает. На днях его выписали из больницы.

Материалы, собранные по факту нападения животного на ребёнка, направлены в административную комиссию Северобайкальска для принятия правового решения. Хозяин собаки свою вину признал и оказывает посильную помощь пострадавшему мальчику.

В Росгвардии по Бурятии сообщили, что сотрудники вневедомственной охраны навестили мальчика, когда его выписывали из больницы.

Росгвардейцы на выписке из больницы передали мальчику сладости и фрукты, а также пожелали скорейшего восстановления здоровья. Мама ребёнка поблагодарила экипаж группы задержания вневедомственной охраны сержанта полиции Цыдена Тулгатуева и младшего сержанта полиции Дениса Усынина и полицейских за спасение сына. «Хочу сказать огромное спасибо ребятам, которые спасли моего сына. Большое вам спасибо. Вообще даже не знаю, как это выразить», - отметила женщина.

- Я вообще была на работе, мне просто позвонили и сказали, что моего ребёнка укусила собака, могу ли я подъехать в приёмный покой. Я побежала в приёмный покой, там мой ребёнок, покусанный, плачет. Сказали, что ребята оказались вовремя на месте, спасли его, увезли сразу в больницу, - рассказала женщина.




собаки Росгвардия полиция дети

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