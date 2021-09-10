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Улан-удэнка, убившая назойливого возлюбленного, пойдёт под суд

Улан-удэнка, убившая назойливого возлюбленного, пойдёт под суд
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчина пытался восстановить отношения через грубость и угрозы

В Улан-Удэ завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летней местной жительницы, обвиняемой в убийстве, сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», всё произошло 18 июля 2021 года. Весь день обвиняемая у себя дома в микрорайоне Аршан выпивала со своим бывшим сожителем. Следующим утром они продолжили гуляния. Около полудня мужчина завёл разговор о возобновлении близких отношений, а затем вдруг стал грубить и угрожать.

- Между собутыльниками произошла ссора, в ходе которой женщина схватила нож и нанесла им мужчине удар в грудную клетку. После этого она опомнилась и вызвала скорую медицинскую помощь. 36-летнего потерпевшего госпитализировали, однако, несмотря на усилия врачей, от полученных повреждений через непродолжительное время он скончался, - сообщили в следственном управлении.

В ходе проведенного предварительного следствия собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд.
убийство

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