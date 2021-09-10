Мужчина пытался восстановить отношения через грубость и угрозы
В Улан-Удэ завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летней местной жительницы, обвиняемой в убийстве, сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», всё произошло 18 июля 2021 года. Весь день обвиняемая у себя дома в микрорайоне Аршан выпивала со своим бывшим сожителем. Следующим утром они продолжили гуляния. Около полудня мужчина завёл разговор о возобновлении близких отношений, а затем вдруг стал грубить и угрожать.
- Между собутыльниками произошла ссора, в ходе которой женщина схватила нож и нанесла им мужчине удар в грудную клетку. После этого она опомнилась и вызвала скорую медицинскую помощь. 36-летнего потерпевшего госпитализировали, однако, несмотря на усилия врачей, от полученных повреждений через непродолжительное время он скончался, - сообщили в следственном управлении.
В ходе проведенного предварительного следствия собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд.
Улан-удэнка, убившая назойливого возлюбленного, пойдёт под суд
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Мужчина пытался восстановить отношения через грубость и угрозы
Несчастный случай произошёл в Аршане
Он предоставил поддельные документы по итогам командировки
Автомобиль остановили сотрудники ГИБДД
Двух подростков из Бурятии задержали с наркотиками в Сургуте
Машинист проехал на запрещающий сигнал светофора
На девушек на улице напали домашний алабай и бездомная собака
Мужчина обокрал бывшую сожительницу
Собиравшиеся там люди употребляли наркотики опийной группы
Собака, напавшая на девушку, домашняя
У пьяного лихача нет водительских прав
Любителя наркотиков поймали на улице ночью
Столкнулись автобус с пассажирами и два автомобиля
Мужчины вместе распивали спиртное
Пьяный водитель устроил ДТП, выехав на «встречку»