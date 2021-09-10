Несчастный случай произошёл в Аршане
Вчера, 9 сентября, вблизи посёлка Аршан Тункинского района Бурятии 58-летний мужчина упал со скалы на водопадах реки Кынгырга.
На место выехали спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы, дислоцирующиеся в посёлке Кырен. Пострадавший мужчина самостоятельно двинулся им навстречу.
- Прибыв к пострадавшему, работники спасательной службы осмотрели его и эвакуировали на носилках в населённый пункт. Там передали работникам скорой помощи, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Как сообщал «Байкал-Daily», в конце августа на реке Кынгырга 33-летняя туристка упала в ущелье по дороге на водопады.
В Бурятии мужчина упал со скалы на водопадах
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Мужчина пытался восстановить отношения через грубость и угрозы
Несчастный случай произошёл в Аршане
Он предоставил поддельные документы по итогам командировки
Автомобиль остановили сотрудники ГИБДД
Двух подростков из Бурятии задержали с наркотиками в Сургуте
Машинист проехал на запрещающий сигнал светофора
На девушек на улице напали домашний алабай и бездомная собака
Мужчина обокрал бывшую сожительницу
Собиравшиеся там люди употребляли наркотики опийной группы
Собака, напавшая на девушку, домашняя
У пьяного лихача нет водительских прав
Любителя наркотиков поймали на улице ночью
Столкнулись автобус с пассажирами и два автомобиля
Мужчины вместе распивали спиртное
Пьяный водитель устроил ДТП, выехав на «встречку»