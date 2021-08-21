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В Бурятии спасли упавшую в ущелье туристку

В Бурятии спасли упавшую в ущелье туристку
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Спасатели доставили женщину медикам

Сегодня утром спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы из посёлка Кырен выезжали на реку Кынгырга Тункинского района. Здесь потребовалась помощь 33-летней женщине, которая находилась на отдыхе и по дороге на водопады упала в ущелье.

Её сопровождавшие находились рядом, но не могли оказать помощь самостоятельно.

Спасатели оперативно прибыли на место и провели спасательную операцию. Далее женщину доставили в посёлок Аршан и передали медикам.

Сейчас спасатели едут обратно на свою базу в Кырен. Работы завершены, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС. 
спасательная операция

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