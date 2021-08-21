В Бурятии спасли упавшую в ущелье туристку

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Спасатели доставили женщину медикам



Сегодня утром спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы из посёлка Кырен выезжали на реку Кынгырга Тункинского района. Здесь потребовалась помощь 33-летней женщине, которая находилась на отдыхе и по дороге на водопады упала в ущелье.



Её сопровождавшие находились рядом, но не могли оказать помощь самостоятельно.



Спасатели оперативно прибыли на место и провели спасательную операцию. Далее женщину доставили в посёлок Аршан и передали медикам.



Сейчас спасатели едут обратно на свою базу в Кырен. Работы завершены, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

