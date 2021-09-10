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Житель Иркутской области сломал ноги бабушке металлическим прутом

Житель Иркутской области сломал ноги бабушке металлическим прутом
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Внук не вызывал скорую, так как испугался за себя

9 сентября Усольский городской суд заключи под стражу 24-летнего молодого человека, который избил свою бабушку.

Во время ссоры с бабушкой внук нанёс ей несколько ударов металлическим прутом по телу. От его действий 65-летняя женщина переломы обеих ног и рваную рану уха. После этого в течение нескольких дней она оставалась без оказания медицинской помощи. Внук не вызывал врачей из-за страха ответственности за свои действия.

Скорую помощь вызвала дочь пенсионерки, которая приехала к матери и нашла её в таком состоянии.

Преступление молодой человек совершил в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Молодому человеку избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, сообщили в пресс-службе Усольского городского суда. 
причинение тяжкого вреда здоровью

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