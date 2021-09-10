Внук не вызывал скорую, так как испугался за себя
9 сентября Усольский городской суд заключи под стражу 24-летнего молодого человека, который избил свою бабушку.
Во время ссоры с бабушкой внук нанёс ей несколько ударов металлическим прутом по телу. От его действий 65-летняя женщина переломы обеих ног и рваную рану уха. После этого в течение нескольких дней она оставалась без оказания медицинской помощи. Внук не вызывал врачей из-за страха ответственности за свои действия.
Скорую помощь вызвала дочь пенсионерки, которая приехала к матери и нашла её в таком состоянии.
Преступление молодой человек совершил в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Молодому человеку избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, сообщили в пресс-службе Усольского городского суда.
Житель Иркутской области сломал ноги бабушке металлическим прутом
Происшествия, Фото:
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