Житель Иркутской области сломал ноги бабушке металлическим прутом

Внук не вызывал скорую, так как испугался за себя



9 сентября Усольский городской суд заключи под стражу 24-летнего молодого человека, который избил свою бабушку.



Во время ссоры с бабушкой внук нанёс ей несколько ударов металлическим прутом по телу. От его действий 65-летняя женщина переломы обеих ног и рваную рану уха. После этого в течение нескольких дней она оставалась без оказания медицинской помощи. Внук не вызывал врачей из-за страха ответственности за свои действия.



Скорую помощь вызвала дочь пенсионерки, которая приехала к матери и нашла её в таком состоянии.



Преступление молодой человек совершил в состоянии сильного алкогольного опьянения.



Молодому человеку избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, сообщили в пресс-службе Усольского городского суда.

