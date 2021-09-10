В Улан-Удэ поймали собак, сильно покусавших двух девушек













Справка:



Согласно 18-й статье 498 ФЗ «Об ответственном обращении с животными», мероприятия при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев включают в себя:



1) отлов животных без владельцев, в том числе их транспортировку и немедленную передачу в приюты для животных;

2) содержание животных без владельцев в приютах для животных;

3) возврат потерявшихся животных их владельцам, а также поиск новых владельцев поступившим в приюты для животных животным без владельцев;

4) возврат животных без владельцев, не проявляющих немотивированной агрессивности, на прежние места их обитания после проведения вакцинации, стерилизации и биркования.

5) размещение в приютах для животных и содержание в них животных без владельцев, которые не могут быть возвращены на прежние места их обитания, до момента передачи таких животных новым владельцам или наступления естественной смерти таких животных.

- В этом году штрафы были значительно увеличены, но, видимо, это не останавливает недобросовестных хозяев. Так, за нарушения правил выгула и допущение нападения домашнего животного либо животного, содержащегося в приюте для животных, на человека будут взиматься с граждан штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей. За нарушение порядка регистрации домашних животных предусмотрено наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей, - прокомментировали в комитете городского хозяйства.