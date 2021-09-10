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В Улан-Удэ поймали собак, сильно покусавших двух девушек

В Улан-Удэ поймали собак, сильно покусавших двух девушек
Происшествия,  Фото:администрация Улан-Удэ
На девушек на улице напали домашний алабай и бездомная собака

Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня утром на Левом берегу две собаки сильно покусали улан-удэнку. Нападение произошло в переулке Новый.

Стали известны подробности происшествия.

- В девять утра девушка шла на остановку. На улице были две собаки. Одна собака - хозяйский алабай белого цвета и чёрная безнадзорная собака, которая прибилась к двору, где живёт алабай. Первой на прохожую напала чёрная собака, вцепилась в ногу, затем напал алабай. На крики пострадавшей выбежали соседи, которые отвлекли собак. Пострадавшая ушла домой, откуда её забрала скорая помощь, - сообщили в комитете городского хозяйства.

Кроме того, выяснилось, что утром эти же собаки укусили 19-летнюю девушку. Первой также напала чёрная собака, а за ней – алабай. Собаки покусали девушку за бедро.

О нападении собак одна из пострадавших написала в мессенджере в группе штаба по отлову собак в Советском районе. На место происшествия сразу прибыла полиция, сотрудники управления административного контроля, службы отлова.

Обе собаки были отловлены: одна как безнадзорная, вторая как находящаяся на самовыгуле и представляющая опасность для людей.



Теперь собаки отправятся в приют на пожизненное содержание. 

 - В этом году штрафы были значительно увеличены, но, видимо, это не останавливает недобросовестных хозяев. Так, за нарушения правил выгула и допущение нападения домашнего животного либо животного, содержащегося в приюте для животных, на человека будут взиматься с граждан штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей. За нарушение порядка регистрации домашних животных предусмотрено наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей, - прокомментировали в комитете городского хозяйства. 



Справка:

Согласно 18-й статье 498 ФЗ «Об ответственном обращении с животными», мероприятия при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев включают в себя:

1) отлов животных без владельцев, в том числе их транспортировку и немедленную передачу в приюты для животных;
2) содержание животных без владельцев в приютах для животных;
3) возврат потерявшихся животных их владельцам, а также поиск новых владельцев поступившим в приюты для животных животным без владельцев;
4) возврат животных без владельцев, не проявляющих немотивированной агрессивности, на прежние места их обитания после проведения вакцинации, стерилизации и биркования.
5) размещение в приютах для животных и содержание в них животных без владельцев, которые не могут быть возвращены на прежние места их обитания, до момента передачи таких животных новым владельцам или наступления естественной смерти таких животных.
собаки

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