Улан-удэнку на улице сильно искусала собака









На место выехали представители городской администрации. Они должны составить административные протоколы за нападение домашних животных на человека, за нарушение правил выгула. Также специалисты проверяют, есть ли положенная регистрация на собак.



Подробности инцидента устанавливаются.







На место выехали представители городской администрации. Они должны составить административные протоколы за нападение домашних животных на человека, за нарушение правил выгула. Также специалисты проверяют, есть ли положенная регистрация на собак.Подробности инцидента устанавливаются.

Сегодня утром на Левом берегу на улан-удэнку набросились две собаки. Произошло между улицей Новая и переулком Новый.- Чёрная собака «позавтракала» моей ногой, - грустно шутит пострадавшая. – А после меня ещё одну гражданку укусила, говорят.Девушка поделилась фотографией травмированной ноги. Укус глубокий, а кровопотеря, судя по снимку, немаленькая.Собака, напавшая на улан-удэнку, домашняя, но, видимо, выпущенная на улицу на самовыгул. Девушка сама разыскала хозяев собак, но они каких-либо пояснений давать не стали.