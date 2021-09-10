В Улан-Удэ зафиксировано два происшествия с трамваями

Инциденты произошли с разницей в несколько часов



Накануне, 9 сентября, в Улан-Удэ произошло два инцидента с трамваями, о них сообщают оперативные службы города.



Утром трамвай маршрута №4 на остановке «Конечная ЛВРЗ» сошёл с рельсов.



Из-за этого с 10:12 движение трамвая маршрута № 4 осуществлялось по изменённому маршруту. Движение было восстановлено в 10:58. Время простоя составило 46 минут.



Также в 13:12 было закрыто движение трамваев маршрутов №1 и №2 с остановки «Элеватор» в сторону проспекта Автомобилистов и движение трамваев маршрутов №№1, 2, 4 с остановки «Техникум строительства и городского хозяйства» в сторону остановки «40 квартал» и остановки «Мелькомбинат». Причина – отсутствие электроэнергии на тяговой подстанции.



В 14:29 специалисты провели пересекционирование тяговой подстанции, восстановив движение трамваев. Время простоя составило 1 час 17 минут.





