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В Улан-Удэ зафиксировано два происшествия с трамваями

В Улан-Удэ зафиксировано два происшествия с трамваями
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Инциденты произошли с разницей в несколько часов

Накануне, 9 сентября, в Улан-Удэ произошло два инцидента с трамваями, о них сообщают оперативные службы города.

Утром трамвай маршрута №4 на остановке «Конечная ЛВРЗ» сошёл с рельсов.

Из-за этого с 10:12 движение трамвая маршрута № 4 осуществлялось по изменённому маршруту. Движение было восстановлено в 10:58. Время простоя составило 46 минут.

Также в 13:12 было закрыто движение трамваев маршрутов №1 и №2 с остановки «Элеватор» в сторону проспекта Автомобилистов и движение трамваев маршрутов №№1, 2, 4 с остановки «Техникум строительства и городского хозяйства» в сторону остановки «40 квартал» и остановки «Мелькомбинат». Причина – отсутствие электроэнергии на тяговой подстанции.

В 14:29 специалисты провели пересекционирование тяговой подстанции, восстановив движение трамваев. Время простоя составило 1 час 17 минут.


трамвай

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