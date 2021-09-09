Избившие до смерти улан-удэнца братья посчитали наказание слишком строгим









После того, как мужчина перестал двигаться, молодые люди сели обратно в машину и уехали. Спустя некоторое время избитого мужчину обнаружил прохожий. Три месяца врачи пытались спасти жизнь потерпевшему, но он скончался от тяжелейших травм головы.



В июне 2020 года коллегия присяжных заседателей признала молодых людей виновными. На основании вердикта присяжных заседателей Октябрьский районный суд Улан-Удэ провозгласил обвинительный приговор. Они были признаны виновными по ч. 4 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего, совершённое группой лиц».



- С учётом смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств одному из подсудимых судом назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы, другому - 9 лет 7 месяцев лишения свободы с отбыванием каждым из них наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в Октябрьском районном суде.



Братья, пытаясь обжаловать решение суда, дошли даже до Восьмого кассационного суда (город Кемерово). Однако и там приговор оставлен без изменения, жалобы осуждённых и их адвокатов - без удовлетворения.



