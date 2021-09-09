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Избившие до смерти улан-удэнца братья посчитали наказание слишком строгим

Избившие до смерти улан-удэнца братья посчитали наказание слишком строгим
Происшествия, 
Братья убили незнакомого мужчину на остановке общественного транспорта

Двое двоюродных братьев, которые будучи пьяными, до смерти избили незнакомого мужчину на остановке «ул. Лебедева», сочли своё наказание слишком суровым. Они подали апелляцию, но обжаловать приговор не смогли.

Как сообщал «Байкал-Daily», преступление произошло вечером в мае 2018 года. Весь день двоюродные братья в компании приятелей распивали спиртные напитки, а вечером пьяные катались по Улан-Удэ на «Тойоте Камри». Около полуночи компания припарковалась на остановки общественного транспорта «Лебедева» на улице Ключевская.

К их машине подошёл незнакомый мужчина и попросил подвезти его. Во время разговора между молодыми людьми и незнакомцем произошла ссора, переросшая в потасовку. Два брата выскочили из машины и принялись кулаками избивать незнакомца по голове. После нескольких ударов мужчина упал на землю, и один из братьев продолжил бить его ногами в тяжёлых ботинках по голове и телу.



После того, как мужчина перестал двигаться, молодые люди сели обратно в машину и уехали. Спустя некоторое время избитого мужчину обнаружил прохожий. Три месяца врачи пытались спасти жизнь потерпевшему, но он скончался от тяжелейших травм головы.

В июне 2020 года коллегия присяжных заседателей признала молодых людей виновными. На основании вердикта присяжных заседателей Октябрьский районный суд Улан-Удэ провозгласил обвинительный приговор. Они были признаны виновными по ч. 4 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего, совершённое группой лиц».

- С учётом смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств одному из подсудимых судом назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы, другому - 9 лет 7 месяцев лишения свободы с отбыванием каждым из них наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в Октябрьском районном суде.

Братья, пытаясь обжаловать решение суда, дошли даже до Восьмого кассационного суда (город Кемерово). Однако и там приговор оставлен без изменения, жалобы осуждённых и их адвокатов - без удовлетворения.

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