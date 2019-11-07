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Улан-удэнца на остановке до смерти забили пьяные парни

Улан-удэнца на остановке до смерти забили пьяные парни
Происшествия, 
Спустя три месяца избитый мужчина скончался в больнице. ВИДЕО с места ЧП

В Улан-Удэ завершено расследование уголовного дела в отношении двух молодых людей, 25 и 28 лет. Они обвиняются в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего.

По данным следствия, 3 мая 2018 года в течение дня обвиняемые в компании приятелей распивали спиртные напитки, после чего вечером пьяные молодые люди на автомобиле «Toyota Camry» катались по городу.

- Около полуночи припарковались на остановке общественного транспорта «Лебедева», расположенной по улице Ключевская. Через некоторое время к их машине подошёл незнакомый мужчина, который попросил подвезти его. Во время разговора между молодыми людьми, находившимся в салоне автомобиля, и незнакомцем произошла ссора, переросшая в потасовку. Обвиняемые выскочили из машины и принялись кулаками наносить удары по голове противника, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии.




После нескольких ударов мужчина упал на землю. На нападавшие не остановились. Один из них продолжил пинать жертву ногами, обутыми в тяжёлые ботинки, по голове и телу. После того, как потерпевший перестал двигаться, молодые люди сели обратно в машину и скрылись.

- Спустя некоторое время избитого мужчину обнаружил прохожий. В течение трёх месяцев врачи пытались спасти жизнь потерпевшему, но 9 августа мужчина скончался от травм головы, причинённых нападавшими, - уточняют в Следкоме.

Потасовка попала на камеру наружного видеонаблюдения. Её качество не позволяло идентифицировать злоумышленников, но различалась марка и модель их автомобиля - «Toyota Camry».

- Затем следователи обратили внимание на информацию о драке, которая произошла чуть позже неподалёку от остановки, где был обнаружен избитый мужчина. Позже выяснится, что обвиняемые молодые люди, находясь в состоянии алкогольного опьянения, спустя непродолжительное время затеяли ещё одну драку с тремя незнакомыми местными жителями. Во время потасовки их задержали сотрудники полиции, - продолжают следователи.

В своих пояснения молодые люди рассказали, что приехали в Улан-Удэ из пригорода на такси и умолчали о первом нападении на мужчину. Следователи начали пристальнее проверять подозрительную компанию и выяснили, что недавно один из молодых людей привлекался к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения. Здесь как раз фигурировал автомобиль «Toyota Camry».

- После этого, на основании ещё ряда улик и данных оперативно-розыскных мероприятий оба молодых человека были задержаны. В ходе допросов с учётом предъявленных им доказательств признали вину, после чего дали подробные показания об обстоятельствах учинённой расправы, - заключают в региональном следственном управлении.

Уголовное дело вместе с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью смерть убийство
 
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