Улан-удэнца на остановке до смерти забили пьяные парни

- Около полуночи припарковались на остановке общественного транспорта «Лебедева», расположенной по улице Ключевская. Через некоторое время к их машине подошёл незнакомый мужчина, который попросил подвезти его. Во время разговора между молодыми людьми, находившимся в салоне автомобиля, и незнакомцем произошла ссора, переросшая в потасовку. Обвиняемые выскочили из машины и принялись кулаками наносить удары по голове противника, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии.







В Улан-Удэ завершено расследование уголовного дела в отношении двух молодых людей, 25 и 28 лет. Они обвиняются в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего.По данным следствия, 3 мая 2018 года в течение дня обвиняемые в компании приятелей распивали спиртные напитки, после чего вечером пьяные молодые люди на автомобиле «Toyota Camry» катались по городу.После нескольких ударов мужчина упал на землю. На нападавшие не остановились. Один из них продолжил пинать жертву ногами, обутыми в тяжёлые ботинки, по голове и телу. После того, как потерпевший перестал двигаться, молодые люди сели обратно в машину и скрылись.- Спустя некоторое время избитого мужчину обнаружил прохожий. В течение трёх месяцев врачи пытались спасти жизнь потерпевшему, но 9 августа мужчина скончался от травм головы, причинённых нападавшими, - уточняют в Следкоме.Потасовка попала на камеру наружного видеонаблюдения. Её качество не позволяло идентифицировать злоумышленников, но различалась марка и модель их автомобиля - «Toyota Camry».- Затем следователи обратили внимание на информацию о драке, которая произошла чуть позже неподалёку от остановки, где был обнаружен избитый мужчина. Позже выяснится, что обвиняемые молодые люди, находясь в состоянии алкогольного опьянения, спустя непродолжительное время затеяли ещё одну драку с тремя незнакомыми местными жителями. Во время потасовки их задержали сотрудники полиции, - продолжают следователи.В своих пояснения молодые люди рассказали, что приехали в Улан-Удэ из пригорода на такси и умолчали о первом нападении на мужчину. Следователи начали пристальнее проверять подозрительную компанию и выяснили, что недавно один из молодых людей привлекался к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения. Здесь как раз фигурировал автомобиль «Toyota Camry».- После этого, на основании ещё ряда улик и данных оперативно-розыскных мероприятий оба молодых человека были задержаны. В ходе допросов с учётом предъявленных им доказательств признали вину, после чего дали подробные показания об обстоятельствах учинённой расправы, - заключают в региональном следственном управлении.Уголовное дело вместе с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.