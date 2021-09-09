Продавцы выявили недостачу во время инвентаризации
7 августа в полицию Советского района Улан-Удэ поступило сообщение о краже от управляющей магазина одежды на улице Корабельная. Женщина рассказала, что работники магазина при инвентаризации выявили недостачу, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции, просмотрев видеозаписи с камер наблюдения в торговом зале, установили, что к краже причастны две женщины.
По горячим следам сотрудниками уголовного розыска задержаны подозреваемые горожанки 32 и 43 лет.
Дознанием установлено, что днём 4 сентября подруги, выбрав понравившуюся одежду, зашли в разные примерочные кабинки. Спустя некоторое время женщины вышли с меньшим количеством одежды. Украденные вещи они сложили в сумки и вышли из магазина. Одна из них украла не оборудованное антикражным устройством женское полупальто, а другая, сняв бирки, жакет и юбку. Общий ущерб составил более восьми тысяч рублей.
Украденные вещи изъяты полицейскими.
Возбуждены уголовные дела. Следствие продолжается.
В Улан-Удэ две подруги украли вещи из магазина одежды
Происшествия, Фото:
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