В Улан-Удэ две подруги украли вещи из магазина одежды

Продавцы выявили недостачу во время инвентаризации



7 августа в полицию Советского района Улан-Удэ поступило сообщение о краже от управляющей магазина одежды на улице Корабельная. Женщина рассказала, что работники магазина при инвентаризации выявили недостачу, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции, просмотрев видеозаписи с камер наблюдения в торговом зале, установили, что к краже причастны две женщины.



По горячим следам сотрудниками уголовного розыска задержаны подозреваемые горожанки 32 и 43 лет.



Дознанием установлено, что днём 4 сентября подруги, выбрав понравившуюся одежду, зашли в разные примерочные кабинки. Спустя некоторое время женщины вышли с меньшим количеством одежды. Украденные вещи они сложили в сумки и вышли из магазина. Одна из них украла не оборудованное антикражным устройством женское полупальто, а другая, сняв бирки, жакет и юбку. Общий ущерб составил более восьми тысяч рублей.



Украденные вещи изъяты полицейскими.



Возбуждены уголовные дела. Следствие продолжается.

