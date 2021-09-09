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В Бурятии задержали ещё трёх аферистов, обманувших дочь Валерия Чкалова

В Бурятии задержали ещё трёх аферистов, обманувших дочь Валерия Чкалова
Происшествия,  Фото:МВД России
Мошенники вынудили пенсионерку перевести им 23 миллиона рублей

В Бурятии полицейские задержали ещё трёх мужчин, подозреваемых в мошенничестве в отношении 82-летней дочери легендарного лётчика Валерия Чкалова.

- Неоднократно судимые мужчины задержаны оперативниками в Бурятии и вслед за своими сообщниками доставлены в столицу для проведения следственных действий. Всем фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Москве несколько месяцев назад в полицию обратилась внучка пожилой женщины. Она сообщила, что с банковского счёта 82-летней бабушки похищено свыше 23 млн рублей дистанционным способом.

Мошенники звонили пенсионерке на протяжении двух недель. Представляясь сотрудниками правоохранительных органов, а также службы безопасности кредитной организации, внушали женщине, что неизвестные пытаются снять с её счетов деньги. В итоге сообщники убедили дочь Валерия Чкалова перевести все сбережения на якобы надежный страховочный счёт, который на самом деле принадлежал им.

- В настоящее время шестеро фигурантов задержаны. По адресам их проживания изъяты деньги, средства связи, банковские карты и иные предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. Предварительное расследование уголовного дела, возбуждённого по признакам преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 159 УК РФ «Мошенничество», продолжается, - добавила Ирина Волк.
мошенничество

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