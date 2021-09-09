Мошенники вынудили пенсионерку перевести им 23 миллиона рублей
В Бурятии полицейские задержали ещё трёх мужчин, подозреваемых в мошенничестве в отношении 82-летней дочери легендарного лётчика Валерия Чкалова.
- Неоднократно судимые мужчины задержаны оперативниками в Бурятии и вслед за своими сообщниками доставлены в столицу для проведения следственных действий. Всем фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Москве несколько месяцев назад в полицию обратилась внучка пожилой женщины. Она сообщила, что с банковского счёта 82-летней бабушки похищено свыше 23 млн рублей дистанционным способом.
Мошенники звонили пенсионерке на протяжении двух недель. Представляясь сотрудниками правоохранительных органов, а также службы безопасности кредитной организации, внушали женщине, что неизвестные пытаются снять с её счетов деньги. В итоге сообщники убедили дочь Валерия Чкалова перевести все сбережения на якобы надежный страховочный счёт, который на самом деле принадлежал им.
- В настоящее время шестеро фигурантов задержаны. По адресам их проживания изъяты деньги, средства связи, банковские карты и иные предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. Предварительное расследование уголовного дела, возбуждённого по признакам преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 159 УК РФ «Мошенничество», продолжается, - добавила Ирина Волк.
В Бурятии задержали ещё трёх аферистов, обманувших дочь Валерия Чкалова
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Организовал незаконный бизнес иностранец
Чиновник отправлен под домашний арест
Кража произошла во дворе многоквартирного дома
Женщина раскрыла «покупателям» данные своей банковской карты
Лесники установили в спиленное дерево маячок
Следователи начали доследственную проверку
Однако на него самого возбудили уголовное дело
Он получил два года колонии
Сторож заявил, что просто так выстрелил в охотничий дом
Таможенники нашли деньги в сумке
Мужчины утонули ночью
Зона поиска попавших в беду рыбаков была большой
Погибшие вели асоциальный образ жизни
Один из виновников находится под арестом, на другого возбудили уголовное дело
Браконьеры ловили омуль ночью