Инцидент произошёл в колонии строгого режима
В Бурятии осуждённый из колонии строгого режима обложил матом сотрудника УФСИН и поплатился за это.
- Отбывая наказание в одной из исправительных колоний строгого режима за совершение ряда особо тяжких преступлений, мужчина высказал в адрес сотрудника учреждения оскорбления с использованием ненормативной лексики, - сообщает прокуратура Бурятии.
Бурятский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях возбудил на мужчину дело об административном правонарушении по части 1 статьи 5.61 КоАП РФ «Оскорбление».
Мировой судья судебного участка № 6 Октябрьского района Улан-Удэ назначил наказание в виде административного штрафа в размере трёх тысяч рублей.
Как сообщал «Байкал-Daily», весной осуждённому из колонии №1 в Гусиноозёрске прибавили срок – больше трёх лет – за нападение на сотрудника. Мужчина подкараулил сотрудника колонии в тамбуре, неожиданно выскочил и сломал ему нос.
Ранее осуждённый напал на сотрудника улан-удэнского СИЗО, затаив обиду за то, что у него отобрали запрещённый ремень.
В Бурятии наказали осуждённого, обложившего матом сотрудника колонии
Происшествия, Фото:
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