В камере мужчины нашли запрещённый ремень
В Улан-Удэ осуждённый прибавил себе срок после того, как напал на сотрудника УФСИН.
Во время обыска в одной из камер улан-удэнского СИЗО оперативные сотрудники у отбывающего наказание осуждённого нашли запрещённый предмет – ремень. Однако мужчина отказался отдавать ремень. Затем и вовсе стал оскорблять сотрудника и угрожать ему. После осуждённый набросился на него, ударив кулаком в живот.
Мужчина признан виновным в применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, а также в угрозе применения насилия, совершённых в отношении сотрудника мест лишения свободы.
- Мужчина ранее неоднократно судим за насильственные преступления. Советский районный суд с учётом непогашенных судимостей, назначил наказание в виде 4 лет 4 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, - сообщил «Байкал-Daily» помощник прокурора Советского района Улан-Удэ Николай Батурин.
В улан-удэнском СИЗО осуждённый напал на сотрудника
Происшествия, Фото:
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