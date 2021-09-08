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Улан-удэнец хотел подвести знакомого под уголовную статью

Улан-удэнец хотел подвести знакомого под уголовную статью
Происшествия,  Фото:pexels.com
Однако на него самого возбудили уголовное дело

В Улан-Удэ суд признал виновным 24-летнего местного жителя в ложном доносе о преступлении.

Во конце января 2021 года парню захотелось привлечь своего знакомого у уголовной ответственности. Для этого он позвонил в полицию и оговорил мужчину, заявив, что последний украл у него деньги.

- Постановлением суда Советского района Улан-Удэ подсудимый признан виновным. Уголовное дело прекращено в связи с назначением ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 20 тысяч рублей, - сообщила «Байкал-Daily» помощник прокурора Советского района Ольга Попова.

ложный донос о совершении преступления

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