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В Бурятии подтоплено 70 домов и более 900 участков

В Бурятии подтоплено 70 домов и более 900 участков
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Ликвидируют последствия паводка почти 200 человек

По состоянию на 12 часов 5 сентября наблюдается спад уровня воды на всем протяжении русла реки Селенги и её притоках. За сутки уровень воды на реке Селенге в Улан-Удэ понизился на 13 сантиметров, в посёлке Наушки на 6 сантиметров. Тем не менее, на территории республики остаются подтопленными 70 домов и 939 приусадебных участков в 10 населённых пунктах, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

Всего к ликвидации последствий паводка привлечено 197 человек и 74 единицы техники.

Мобильные группы проводят подворовый обход жителей, остающихся на подтопленной территории. Им доставляют продовольствие и предметы первой необходимости.

Началась откачка воды из подполий жилых домов, а также расчистка ила и мусора на придомовых территориях, освободившихся от воды.


В Иволгинском районе и Улан-Удэ работают два пункта временного размещения, где сейчас находятся 27 человек.

В превентивных целях ведутся работы по укреплению береговой линии и возведению защитных сооружений, отсыпка низменных участков местности и грейдирование дорог.

Продолжается работа по приёму обращений пострадавших граждан на проведение выплат.

Мониторинг обстановки продолжаеся в круглосуточном режиме. 
подтопление МЧС

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