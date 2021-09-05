В Бурятии подтоплено 70 домов и более 900 участков





По состоянию на 12 часов 5 сентября наблюдается спад уровня воды на всем протяжении русла реки Селенги и её притоках. За сутки уровень воды на реке Селенге в Улан-Удэ понизился на 13 сантиметров, в посёлке Наушки на 6 сантиметров. Тем не менее, на территории республики остаются подтопленными 70 домов и 939 приусадебных участков в 10 населённых пунктах, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.Всего к ликвидации последствий паводка привлечено 197 человек и 74 единицы техники.Мобильные группы проводят подворовый обход жителей, остающихся на подтопленной территории. Им доставляют продовольствие и предметы первой необходимости.Началась откачка воды из подполий жилых домов, а также расчистка ила и мусора на придомовых территориях, освободившихся от воды.В Иволгинском районе и Улан-Удэ работают два пункта временного размещения, где сейчас находятся 27 человек.В превентивных целях ведутся работы по укреплению береговой линии и возведению защитных сооружений, отсыпка низменных участков местности и грейдирование дорог.Продолжается работа по приёму обращений пострадавших граждан на проведение выплат.Мониторинг обстановки продолжаеся в круглосуточном режиме.