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В Улан-Удэ начало топить СНТ «Ранет»

В Улан-Удэ начало топить СНТ «Ранет»
Происшествия,  Фото:администрация Улан-Удэ
Эвакуировались первые семьи

Сегодня в 10.30 утра в СНТ «Ранет» прошло заседание районной противопаводковой комиссии под председательством руководителя администрации Октябрьского района Улан-Удэ Андрея Муравьева, сообщили в пресс-службе мэрии.

В настоящий момент в СНТ «Ранет» подтоплено грунтовой и речной водой пять участков, дома не пострадали. Две семьи эвакуировались самостоятельно к родственникам.


Накануне силами комбината по благоустройству был организован дополнительный съезд для домов по улице Проточная.

Определен пункты сбора жителей - у правления СНТ «Ранет» и возле запасных ворот товарищества. Оттуда на автобусах жителей везут в пункт сбора и регистрации - Городской дом юношеского творчества.

Также определены два пункта временного размещения для жителей СНТ - детские загородные лагеря «Родник» и «Берёзка».




подтопление

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