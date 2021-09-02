В Улан-Удэ начало топить СНТ «Ранет»

Эвакуировались первые семьи
Сегодня в 10.30 утра в СНТ «Ранет» прошло заседание районной противопаводковой комиссии под председательством руководителя администрации Октябрьского района Улан-Удэ Андрея Муравьева, сообщили в пресс-службе мэрии.
В настоящий момент в СНТ «Ранет» подтоплено грунтовой и речной водой пять участков, дома не пострадали. Две семьи эвакуировались самостоятельно к родственникам.
Накануне силами комбината по благоустройству был организован дополнительный съезд для домов по улице Проточная.
Определен пункты сбора жителей - у правления СНТ «Ранет» и возле запасных ворот товарищества. Оттуда на автобусах жителей везут в пункт сбора и регистрации - Городской дом юношеского творчества.
Также определены два пункта временного размещения для жителей СНТ - детские загородные лагеря «Родник» и «Берёзка».
Мужчину неоднократно ловили пьяным за рулём
Мужчина руководил структурным подразделением преступной группировки
Эвакуировались первые семьи
Подтопление зафиксировано в четырёх районах республики, а также в Улан-Удэ
Госавтоинспекция обеспокоена участившимися случаями дорожных происшествий с участием несовершеннолетних
Пара отправилась в поход на пик Черского и исчезла
Подозреваемого в краже задержали росгвардейцы
В пригородной школе даже отменили уроки, чтобы развернуть пункт для пострадавших от паводка
Суд учёл смягчающие обстоятельства
Вода в некоторых домах поднялась выше пола
Огонь ликвидировали за несколько часов
Женщина обвиняется в присвоении товаров и денег
Травмы получили два человека
Пара устроила пьяную драку
Жителям, оставшимся в зоне подтопления, доставляют на лодках воду и продукты