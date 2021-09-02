В Улан-Удэ начало топить СНТ «Ранет»

















Сегодня в 10.30 утра в СНТ «Ранет» прошло заседание районной противопаводковой комиссии под председательством руководителя администрации Октябрьского района Улан-Удэ Андрея Муравьева, сообщили в пресс-службе мэрии.В настоящий момент в СНТ «Ранет» подтоплено грунтовой и речной водой пять участков, дома не пострадали. Две семьи эвакуировались самостоятельно к родственникам.Накануне силами комбината по благоустройству был организован дополнительный съезд для домов по улице Проточная.Определен пункты сбора жителей - у правления СНТ «Ранет» и возле запасных ворот товарищества. Оттуда на автобусах жителей везут в пункт сбора и регистрации - Городской дом юношеского творчества.Также определены два пункта временного размещения для жителей СНТ - детские загородные лагеря «Родник» и «Берёзка».