В Бурятии подтоплено 100 домов и 220 участков









За минувшие сутки с использованием плавсредств в затопленных населённых пунктах перевезено 62 человека. Жителям доставлено более 1000 литров бутилированной воды и около 200 кг. продовольствия.



Из опасной зоны эвакуировано 30 голов крупного рогатого скота.



В Кяхтинский район продолжают прибывать добровольцы для оказания помощи населению. Так, накануне в посёлок Наушки приехали волонтёры всероссийского общества спасения на водах. Они сразу же включились в работу и начали доставлять жителей Хоронхоя к железнодорожной станции Наушки на аэролодке «Пиранья». Ещё три плавсредства в составе группы добровольцев от всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» присоединились к спасателям минувшей ночью.



Всего в зоне паводка работает 149 человек и 53 единиц техники.





В ГУ МЧС по Бурятии сообщили последнюю информацию о паводке в Кяхтинском районе, где подтоплены посёлки Наушки, Хоронхой и село Усть-Кяхта. Сейчас остаются подтопленными 100 домов и 220 приусадебных участков.- По состоянию на 1 сентября уровень воды в реке Селенга составляет 569 см. За минувшие сутки наблюдается спад уровня воды на территории Монголии -12 см и Кяхтинского района -11 см, - сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.Специалисты доставляют продовольствие, питьевую воду и предметы первой необходимости жителям, оставшимся в зоне подтопления.Проводится вакцинация местного населения от возможных заболеваний. Идёт отбор проб воды из водоисточников на предмет пригодности.