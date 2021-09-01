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В Бурятии подтоплено 100 домов и 220 участков

В Бурятии подтоплено 100 домов и 220 участков
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Жителям, оставшимся в зоне подтопления, доставляют на лодках воду и продукты

В ГУ МЧС по Бурятии сообщили последнюю информацию о паводке в Кяхтинском районе, где подтоплены посёлки Наушки, Хоронхой и село Усть-Кяхта. Сейчас остаются подтопленными 100 домов и 220 приусадебных участков.

- По состоянию на 1 сентября уровень воды в реке Селенга составляет 569 см. За минувшие сутки наблюдается спад уровня воды на территории Монголии -12 см и Кяхтинского района -11 см, - сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.

Специалисты доставляют продовольствие, питьевую воду и предметы первой необходимости жителям, оставшимся в зоне подтопления.


Проводится вакцинация местного населения от возможных заболеваний. Идёт отбор проб воды из водоисточников на предмет пригодности. 

За минувшие сутки с использованием плавсредств в затопленных населённых пунктах перевезено 62 человека. Жителям доставлено более 1000 литров бутилированной воды и около 200 кг. продовольствия.

Из опасной зоны эвакуировано 30 голов крупного рогатого скота.

В Кяхтинский район продолжают прибывать добровольцы для оказания помощи населению. Так, накануне в посёлок Наушки приехали волонтёры всероссийского общества спасения на водах. Они сразу же включились в работу и начали доставлять жителей Хоронхоя к железнодорожной станции Наушки на аэролодке «Пиранья». Ещё три плавсредства в составе группы добровольцев от всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» присоединились к спасателям минувшей ночью.

Всего в зоне паводка работает 149 человек и 53 единиц техники.

подтопление

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