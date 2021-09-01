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В Бурятии бывший борец убил мужчину, бросив через плечо

В Бурятии бывший борец убил мужчину, бросив через плечо
Происшествия,  Фото:pexels.com
Убийца в юности посещал секцию греко-римской борьбы

42-летний житель села Максимиха Баргузинского района Бурятии предстанет перед судом за избиение до смерти незнакомца. Недавно следователи завершили расследование дела. Мужчина обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлёкшем смерть потерпевшего, сообщили в СУ СКР по Бурятии.

Обвиняемый в юношестве посещал секцию греко-римской борьбы.

Вечером 21 февраля 2021 года он распивал спиртное, после чего направился к односельчанину, где застал незнакомого мужчину – приятеля хозяина дома, приехавшего к нему в гости. Втроем они продолжили употреблять алкоголь. Спустя некоторое время между обвиняемым и его новым знакомым из-за незначительного повода произошла ссора, переросшая в потасовку.

В ходе драки бывший спортсмен нанёс 38-летнему собутыльнику несколько ударов кулаками по лицу, после чего применил к нему приём борьбы, перекинув через плечо и уронив на кирпичную печь в доме.

При падении потерпевший с силой ударился головой о металлический край печи и потерял сознание.

После этого драчун ушёл из дома, а хозяин, оставив приятеля на полу, ушёл спать. Следующим утром обеспокоенный состоянием гостя, который продолжал неподвижно лежать возле печи, он вызвал фельдшера. Мужчину госпитализировали. Врачи диагностировали у него открытую черепно-мозговую травму и пытались спасти жизнь. Но, несмотря на их усилия, спустя несколько дней пострадавший скончался.

- В настоящее время в ходе проведённого предварительного следствия собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - уточнили в следственном управлении.
убийство умышленное причинение тяжкого вреда здоровью

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