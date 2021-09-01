Трое жителей Бурятии воровали новые провода и электроопоры

Следователи полагают, что мужчины причастны к 18 фактам краж



В Бурятии сотрудники полиции расследуют уголовные дела, возбуждённые в отношении трёх жителей Иволгинского района. Мужчин подозревают в краже изолированных проводов и опор.



Воры действовали с апреля прошлого года по август 2021-го. Следователи полагают, что мужчины причастны к 18 фактам краж проводов, деревянных и металлических опор. Ущерб составил более 1,7 миллиона рублей.



Мужчины воровали провода, когда они ещё не были под напряжением и не подсоединены к домам потребителей.



- При совершении преступления они использовали автомобиль, болторез, топоры, бензопилы. Провода они разрезали, обжигали, освобождали от изоляции и продавали как лом цветного металла, - рассказал заместитель начальника отдела следственной части следственного управления МВД по Бурятии Андрей Гатапов.



Преступников удалось поймать благодаря оперативной информации. Мужчин задержали на месте преступления в улусе Хойто-Бэе. Они намеревались спилить шесть опор и украсть провода.



Сейчас двое подозреваемых находятся в СИЗО, один под подпиской о невыезде, поскольку он ранее не судим.



Полицейские собирают доказательную базу, а также работают по другим эпизодам краж опор и проводов похожим способом.



- Уголовная ответственность за эти деяния предусмотрена статьёй 158 частью 2 УК РФ, там до семь лет лишения свободы. Кроме этого, сейчас будем давать правовую оценку всем этим действиям, есть ещё статья уголовного кодекса 215 прим. 2. Там уже идёт «Повреждение или уничтожение объектов жизнеобеспечения», - подытожил Андрей Гатапов.

