 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

01 сентября

31 августа

Популярное

Трое жителей Бурятии воровали новые провода и электроопоры

Трое жителей Бурятии воровали новые провода и электроопоры
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Следователи полагают, что мужчины причастны к 18 фактам краж

В Бурятии сотрудники полиции расследуют уголовные дела, возбуждённые в отношении трёх жителей Иволгинского района. Мужчин подозревают в краже изолированных проводов и опор.

Воры действовали с апреля прошлого года по август 2021-го. Следователи полагают, что мужчины причастны к 18 фактам краж проводов, деревянных и металлических опор. Ущерб составил более 1,7 миллиона рублей.

Мужчины воровали провода, когда они ещё не были под напряжением и не подсоединены к домам потребителей.

- При совершении преступления они использовали автомобиль, болторез, топоры, бензопилы. Провода они разрезали, обжигали, освобождали от изоляции и продавали как лом цветного металла, - рассказал заместитель начальника отдела следственной части следственного управления МВД по Бурятии Андрей Гатапов.

Преступников удалось поймать благодаря оперативной информации. Мужчин задержали на месте преступления в улусе Хойто-Бэе. Они намеревались спилить шесть опор и украсть провода.

Сейчас двое подозреваемых находятся в СИЗО, один под подпиской о невыезде, поскольку он ранее не судим.

Полицейские собирают доказательную базу, а также работают по другим эпизодам краж опор и проводов похожим способом.

- Уголовная ответственность за эти деяния предусмотрена статьёй 158 частью 2 УК РФ, там до семь лет лишения свободы. Кроме этого, сейчас будем давать правовую оценку всем этим действиям, есть ещё статья уголовного кодекса 215 прим. 2. Там уже идёт «Повреждение или уничтожение объектов жизнеобеспечения», - подытожил Андрей Гатапов. 
кража

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Трое жителей Бурятии воровали новые провода и электроопоры
Трое жителей Бурятии воровали новые провода и электроопоры
Происшествия, 01.09.2021
Следователи полагают, что мужчины причастны к 18 фактам краж
Протаранивший толпу людей забайкалец получил 15 лет
Протаранивший толпу людей забайкалец получил 15 лет
Происшествия, 01.09.2021
Мужчина направил машину в толпу и сбил насмерть женщину
В Улан-Удэ малюток-щенков в мешке выбросили на пустыре
В Улан-Удэ малюток-щенков в мешке выбросили на пустыре
Происшествия, 01.09.2021
Волонтёры, спасающие новорождённых щенков, в отчаянии
В Улан-Удэ сбили восьмилетнюю девочку
В Улан-Удэ сбили восьмилетнюю девочку
Происшествия, 01.09.2021
Наезд произошёл вне «зебры»
В Бурятии рыбак нашёл тело без головы и рук
В Бурятии рыбак нашёл тело без головы и рук
Происшествия, 31.08.2021
На страшную находку рыбак наткнулся недалеко от берега
В Иркутской области пьяный водитель протащил полицейского на двери
В Иркутской области пьяный водитель протащил полицейского на двери
Происшествия, 31.08.2021
На водителя, подвергшего жизнь сотрудника опасности, возбудили уголовное дело
В аэропорту Иркутска у девушки украли телефон
В аэропорту Иркутска у девушки украли телефон
Происшествия, 31.08.2021
К моменту задержания подозреваемый уже успел продать телефон
Землетрясение произошло в Бурятии
Землетрясение произошло в Бурятии
Происшествия, 31.08.2021
Подземные толчки ощущались в трёх населённых пунктах республики
В Забайкалье изъяли 15 рыболовных сетей
В Забайкалье изъяли 15 рыболовных сетей
Происшествия, 31.08.2021
У нарушителей изъяли сети, оружие и патроны

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^