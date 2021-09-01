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В Улан-Удэ малюток-щенков в мешке выбросили на пустыре

В Улан-Удэ малюток-щенков в мешке выбросили на пустыре
Происшествия,  Фото:pravo_na_zhizn03
Волонтёры, спасающие новорождённых щенков, в отчаянии

Семь щенят неизвестные выкинули на пустыре возле кучи мусора в Улан-Удэ. Наткнулась на малышей доброволец волонтёрского движения «Право на жизнь».

- Я нашла семь щенят на пустыре возле кучи мусора, их выкинули в мешке. Они совсем сосунки. Не больше 10 дней от рождения! У нас нет кормящей собачки, и мы вынуждены кормить щенков с бутылочки специальным питанием. Почему специальным? А потому что у нас в приюте инфекция, и иммунитет крошек ещё не окреп, чтобы ставить прививки. И бутылочек у нас нет, потому что такого количества щенков в короткий срок никогда не было. И всегда находилась приёмная мамочка, - сообщала она на днях.

Добровольцы признаются, что в отчаянии.

- Мы в отчаянии. Нет рук, нет питания, нет бутылочек, нет денег на все это. А щенки плачут, ищут маму, ищут тёплое пузико и добрый нос. Мы вынуждены оплачивать уход за щенками женщине, которая откликнулась, 500 в сутки. Это очень тяжёлый труд. Пока ещё не поздно и работают зоомагазины, нам надо успеть купить специальное питание, заменитель сучьего молока. И в аптеке бутылочки... Пачка сучьего молока стоит от 900 р, это очень дорого для нас. Очень прошу тех, кто может, пожалуйста, помогите нам и этим щеночкам выжить! – отмечают представители волонтёрского движения.


 

Реквизиты счёта, на который можно перечислить деньги волонтёрам, размещены в аккаунте движения «Право на жизнь» в Instagram. Также улан-удэнцев призывают здесь выбрать себе заранее питомца.  
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