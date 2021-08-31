В Улан-Удэ женщина нападала и плевалась в проезжавшие автомобили

В Улан-Удэ босая женщина нападала на проезжавшие автомобили. Видео опубликовал Instagram-паблик online_buryatia. Инцидент произошёл, предположительно, в 40-х кварталах города.
На кадрах видно, как женщина на оживлённой дороге пытается остановить автомобили, но те проезжают мимо, не сбавляя скорости. Тогда горожанка попыталась ударить машины сначала ногой, а потом и рукой. Но и это не увенчалось успехом.
После очередной попытки остановить автомобиль женщина побежала за ним. Догнать машину ей тоже не удалось.
Тогда хулиганка облокотилась на припаркованную машину и принялась плевать в проезжавшие авто.
«Обычно собаки бегают за машинами, это что-то новое», «Не в себе человек», «Она пьяная», «В следующей публикации будет: «В кварталах женщина получила люлей от автомобилистов», - прокомментировали пользователи.
Как сообщал «Байкал-Daily», в 2015 году по посёлку имени Горького абсолютно голая женщина несколько часов бегала по дороге, отвлекая водителей и задевая их автомобили. Позже она поведала свою историю и призналась, что у неё шизофрения.