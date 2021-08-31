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Мэр Улан-Удэ: «Надо готовиться к подъёму воды»

Мэр Улан-Удэ: «Надо готовиться к подъёму воды»
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Игорь Шутенков призвал жителей Левобережья собрать вещи

Сегодня утром мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков провёл оперштаб на Левом берегу в связи с паводковой ситуацией. Гидрологическая обстановка на реках Уда и Селенга остаётся тревожной. Вчера вечером, в 20:00, уровень воды в Селенге составлял 222 см. Утром, в 8:00, поднялся до 226 см, сообщили в пресс-службе мэрии.


- Понятно, прошли дожди, и вот эта волна сначала обрушилась на Наушки, Хоронхой и по законам природы вода всё равно покатится на город. Уровень воды будет подниматься. Самый большой уровень воды в этом году был зафиксирован 14 августа – до 243 см, у нас было подтопление ряда подворий и домов. Надо готовиться к подъёму воды. Я призываю жителей собрать вещи, остатки урожая, всё ценное поднять повыше и готовиться к возможной эвакуации, - сказал мэр.

На Левом берегу администрация Советского района с 14 августа ведёт подворовое обследование участков, где был зафиксирован выход воды. В основном идёт выход грунтовых вод. В Октябрьском районе под контролем находится СНТ «Ранет».

Игорь Шутенков ещё раз поднял вопрос о пунктах временного пребывания людей на случай эвакуации, которые сейчас размещены в школах.

- Завтра начинается учебный год, мы будем пересматривать пункты сбора людей – школа №8 и школа №29. Сейчас комиссия определит новые точки сбора. Надеюсь, до эвакуации не дойдёт, но мы должны быть готовы, - подчеркнул мэр.

В списке пунктов для временного пребывания также остаются гостиницы, детские загородные лагеря и общежития.

За период подготовки к паводку силами комбината по благоустройству была отсыпана дамба и самые низменные участки подтопляемой территории.

- Такая отсыпка предотвратила выход воды на улицы нашего города, и вода не пошла по частному сектору – это раз. Второе – мы осуществляем подвоз чистой питьевой воды, потому что та вода, которая сейчас есть в колодцах и скважинах, нежелательна к употреблению. В-третьих, мы готовы к обеззараживанию территорий, которые подверглись наводнению – неважно, какая это была вода – паводковая либо грунтовые воды. Ну и конечно, заключены договора на поставку медикаментов и продовольствия в случае возможной эвакуации горожан, - сказал мэр.

Игорь Шутенков дал поручения структурным подразделениям по дополнительной отсыпке низменных участков, организации подворового обхода, обработке подтопленных участков и другие.

Оперативный штаб в Улан-Удэ работает в круглосуточном режиме. Гидрологическая обстановка на постоянном контроле.
мэр администрацияУУ паводок уровень воды

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