Двое улан-удэнцев избили мужчин из-за замечания о мусоре

Происшествия, Фото: Росгвардия по Бурятии

Нападавшие побили мужчин, угрожая им ломом



В Улан-Удэ двое мужчин напали на двух человек, которые сделали им замечание по поводу мусора.



Инцидент произошёл на берегу реки.



- Подозреваемые отдыхали на берегу реки и раскидали мусор. Находившиеся рядом в гараже двое мужчин сделали им замечание. Завязалась словесная перепалка, переросшая в драку. Мужчины, угрожая ломом, избили граждан, которые сделали им замечания. После чего скрылись на своём автомобиле. Пострадавшие сообщили о произошедшем в правоохранительные органы, - рассказали в Росгвардии по Бурятии.



Группа задержания вневедомственной охраны в этот момент находилась на маршруте патрулирования. Росгвардейцы ранее видели указанный в ориентировке автомобиль и направление, куда он поехал.



Вскоре автомобиль был обнаружен на парковке возле многоквартирного дома.



Подозреваемые были задержаны и переданы сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.





