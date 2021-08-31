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Двое улан-удэнцев избили мужчин из-за замечания о мусоре

Двое улан-удэнцев избили мужчин из-за замечания о мусоре
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Нападавшие побили мужчин, угрожая им ломом

В Улан-Удэ двое мужчин напали на двух человек, которые сделали им замечание по поводу мусора.

Инцидент произошёл на берегу реки.

- Подозреваемые отдыхали на берегу реки и раскидали мусор. Находившиеся рядом в гараже двое мужчин сделали им замечание. Завязалась словесная перепалка, переросшая в драку. Мужчины, угрожая ломом, избили граждан, которые сделали им замечания. После чего скрылись на своём автомобиле. Пострадавшие сообщили о произошедшем в правоохранительные органы, - рассказали в Росгвардии по Бурятии.

Группа задержания вневедомственной охраны в этот момент находилась на маршруте патрулирования. Росгвардейцы ранее видели указанный в ориентировке автомобиль и направление, куда он поехал.

Вскоре автомобиль был обнаружен на парковке возле многоквартирного дома.

Подозреваемые были задержаны и переданы сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.


побои Росгвардия мусор

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