В Улан-Удэ умер слесарь, получивший травму на ЛВРЗ

Слесарь, получивший тяжёлую травму головы, не выжил
Слесарь, получивший страшную травму на Улан-Удэнском ЛВРЗ, скончался в больнице, сообщил «Байкал-Daily» информированный источник.
- Молодой человек выполнял работы по креплению маслосборной крышки на электровозе. При выполнении работ с внешней стороны колёсной пары он просунул свою голову и левую руку между подвеской и балансиром тормозной рычажной передачи. В этот момент сработала тормозная система, и его голову и руку зажало, - сообщали в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте.
Следователи проводят проверку по факту нарушения сотрудником требований охраны труда.
Как сообщал «Байкал-Daily», эта смерть на ЛВРЗ, к сожалению, не единственная. В июне на заводе погиб 24-летний слесарь-электрик
.
Летом 2018 года сотрудник ЛВРЗ погиб, упав с высоты примерно 11 метров
. Приговором суда бывшему начальнику участка ремонтно-строительного производства было назначено два года лишения свободы условно
.
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