Сотрудник ЛВРЗ тяжело пострадал в цехе
27 августа на Улан-Удэнском ЛВРЗ произошёл несчастный случай с работником, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
Предварительно установлено, что около 14.30 часов слесарь по ремонту подвижного состава выполнял в цехе работы по креплению маслосборной крышки на электровозе.
- При выполнении работ с внешней стороны колесной пары он просунул свою голову и левую руку между подвеской и балансиром тормозной рычажной передачи. В этот момент сработала тормозная система, и его голову и руку зажало. Он в тяжелом состоянии госпитализирован в БСМП, - сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте.
Сейчас проводится доследственная проверка по факту нарушения сотрудником требований охраны труда (ч. 2 ст. 143 УК РФ).
Следователи осмотрели место происшествия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
В Улан-Удэ рабочему ЛВРЗ зажало голову и руку
Происшествия, Фото:
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