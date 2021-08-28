В Улан-Удэ рабочему ЛВРЗ зажало голову и руку

Происшествия, Фото: Восточное МСУТ СК России

Сотрудник ЛВРЗ тяжело пострадал в цехе



27 августа на Улан-Удэнском ЛВРЗ произошёл несчастный случай с работником, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.



Предварительно установлено, что около 14.30 часов слесарь по ремонту подвижного состава выполнял в цехе работы по креплению маслосборной крышки на электровозе.



- При выполнении работ с внешней стороны колесной пары он просунул свою голову и левую руку между подвеской и балансиром тормозной рычажной передачи. В этот момент сработала тормозная система, и его голову и руку зажало. Он в тяжелом состоянии госпитализирован в БСМП, - сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте.



Сейчас проводится доследственная проверка по факту нарушения сотрудником требований охраны труда (ч. 2 ст. 143 УК РФ).



Следователи осмотрели место происшествия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.



