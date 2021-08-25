В Улан-Удэ прохожий отобрал велосипед у ребёнка

Фоторобот преступника помогли составить подростки



Днём 23 августа в полицию Октябрьского района обратилась 34-летняя улан-удэнка. Женщина рассказала, что несколько минут назад у её 10-летнего сына незнакомец забрал велосипед. Ущерб составил восемь тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Школьник катался на велосипеде по улице. Проходивший мимо мужчина остановил ребёнка, отобрал велосипед и уехал.



Мальчик не растерялся и сразу же позвал родителей. Находившиеся неподалеку подростки описали приметы преступника.



В итоге сотрудники уголовного розыска поймали грабителя – 21-летнего парня. Он живёт на соседней улице, а в момент совершения преступления был пьян.



Велосипед молодой человек спрятал за постройками у себя в ограде. Он изъят и возвращён ребенку.



Возбуждено уголовное дело о грабеже. Следствие продолжается.



Молодой человек уже привлекается к уголовной ответственности по нескольким фактам имущественных преступлений на территории Улан-Удэ.





