Фоторобот преступника помогли составить подростки
Днём 23 августа в полицию Октябрьского района обратилась 34-летняя улан-удэнка. Женщина рассказала, что несколько минут назад у её 10-летнего сына незнакомец забрал велосипед. Ущерб составил восемь тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Школьник катался на велосипеде по улице. Проходивший мимо мужчина остановил ребёнка, отобрал велосипед и уехал.
Мальчик не растерялся и сразу же позвал родителей. Находившиеся неподалеку подростки описали приметы преступника.
В итоге сотрудники уголовного розыска поймали грабителя – 21-летнего парня. Он живёт на соседней улице, а в момент совершения преступления был пьян.
Велосипед молодой человек спрятал за постройками у себя в ограде. Он изъят и возвращён ребенку.
Возбуждено уголовное дело о грабеже. Следствие продолжается.
Молодой человек уже привлекается к уголовной ответственности по нескольким фактам имущественных преступлений на территории Улан-Удэ.
В Улан-Удэ прохожий отобрал велосипед у ребёнка
Происшествия, Фото:
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