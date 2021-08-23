В Улан-Удэ едва не произошло убийство из-за очков

Мужчины наносили удары друг другу ножом и табуреткой



Улан-удэнец набросился с ножом на друга, который ударил его в лоб табуреткой.



Всё произошло в начале сентября прошлого года, когда двое приятелей распивали спиртные напитки. Они поссорились из-за очков. Один мужчина начал предъявлять второму претензии из-за того, что он сперва подарил очки, а после зачем-то забрал их.



Друг, подаривший очки, утверждал, что не забирал свой подарок. Однако это не помогло, и конфликт разгорался.



В итоге получатель подарка разбушевался и ударил приятеля табуретом прямо в лоб. В ответ второй мужчина схватил нож и ударил противника в грудь, причинив тяжёлую травму.



Мужчине вовремя оказали медицинскую помощь, и он выжил. Нападавший предстал перед судом.



- Советским районным судом ему назначено наказание в виде трёх лет шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, - сообщила «Байкал-Daily» помощник прокурора Советского района Ольга Васильева.

