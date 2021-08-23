 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

23 августа

22 августа

Популярное

В Улан-Удэ едва не произошло убийство из-за очков

В Улан-Удэ едва не произошло убийство из-за очков
Происшествия,  Фото:pexels.com
Мужчины наносили удары друг другу ножом и табуреткой

Улан-удэнец набросился с ножом на друга, который ударил его в лоб табуреткой.

Всё произошло в начале сентября прошлого года, когда двое приятелей распивали спиртные напитки. Они поссорились из-за очков. Один мужчина начал предъявлять второму претензии из-за того, что он сперва подарил очки, а после зачем-то забрал их.

Друг, подаривший очки, утверждал, что не забирал свой подарок. Однако это не помогло, и конфликт разгорался.

В итоге получатель подарка разбушевался и ударил приятеля табуретом прямо в лоб. В ответ второй мужчина схватил нож и ударил противника в грудь, причинив тяжёлую травму.

Мужчине вовремя оказали медицинскую помощь, и он выжил. Нападавший предстал перед судом.

- Советским районным судом ему назначено наказание в виде трёх лет шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, - сообщила «Байкал-Daily» помощник прокурора Советского района Ольга Васильева.
причинение тяжкого вреда здоровью

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Иркутянин обманул банк на миллион рублей
Иркутянин обманул банк на миллион рублей
Происшествия, 23.08.2021
Мошенник получил четыре года колонии особого режима
В Улан-Удэ сообщения о минировании оказались ложными
В Улан-Удэ сообщения о минировании оказались ложными
Происшествия, 23.08.2021
Взрывотехники не нашли подозрительных предметов
Знакомство в соцсети с мужчиной плохо окончилось для улан-удэнца
Знакомство в соцсети с мужчиной плохо окончилось для улан-удэнца
Происшествия, 23.08.2021
Мужчины познакомились в социальных сетях и решили встретиться
В Улан-Удэ едва не произошло убийство из-за очков
В Улан-Удэ едва не произошло убийство из-за очков
Происшествия, 23.08.2021
Мужчины наносили удары друг другу ножом и табуреткой
Житель Бурятии спас маленького мальчика на Байкале
Житель Бурятии спас маленького мальчика на Байкале
Происшествия, 23.08.2021
Малыш едва не погиб от сильных волн  
В Забайкалье парни задушили дедушку ради его сбережений
В Забайкалье парни задушили дедушку ради его сбережений
Происшествия, 23.08.2021
Украденные деньги юноши потратили на одежду, смартфоны, алкоголь
В Улан-Удэ слесарь заживо сварился в кипятке
В Улан-Удэ слесарь заживо сварился в кипятке
Происшествия, 23.08.2021
Мужчина умер страшной смертью в тепловой камере
«Было жутко»: Жители Бурятии почувствовали подземные толчки
«Было жутко»: Жители Бурятии почувствовали подземные толчки
Происшествия, 23.08.2021
Землетрясение особенно хорошо ощутили жители посёлков на Байкале
В Улан-Удэ подростка спасли от суицида
В Улан-Удэ подростка спасли от суицида
Происшествия, 23.08.2021
Юноша находился в неадекватном состоянии

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^