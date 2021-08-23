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В Улан-Удэ слесарь заживо сварился в кипятке

В Улан-Удэ слесарь заживо сварился в кипятке
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Мужчина умер страшной смертью в тепловой камере

Вечером 22 августа в тепловой камере возле дома в 111 квартале Улан-Удэ погиб 41-летний работник теплогенерирующей компании.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда», сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.

По данным следствия, покойный мужчина работал слесарем в теплогенерирующей компании. Вечером 22 августа он в составе дежурной смены выехал в 111 микрорайоне по заявке местных жителей об отсутствии горячей воды. Спустившись в тепловую камеру, слесарь открыл задвижку, чтобы стравить из системы скопившийся воздух, после чего поднялся наверх. Через некоторое время, услышав шум воды, свидетельствующий о выходе воздуха, он спустился обратно, чтобы закрыть заслон. Однако спустя несколько минут мужчина перестал отзываться. Видимость внутри коллектора из-за пара была плохая.

Напарник спустился вслед за ним в коллектор и обнаружил слесаря мёртвым в кипятке.

Вероятно, мужчина оступился на мокрых трубах и без страховки упал вниз в горячую воду, где погиб.

- В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия. Выясняются все обстоятельства происшествия и конкретные виновные в трагедии лица из числа работников компании, ответственных за соблюдение правил техники безопасности на производстве, - сообщили в следственном управлении.


смерть нарушение требований охраны труда

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