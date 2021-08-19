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Вертолёт доставил в Улан-Удэ семью, пострадавшую в ДТП

Вертолёт доставил в Улан-Удэ семью, пострадавшую в ДТП
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мать и одна её дочерей попали в реанимацию

18 августа в Улан-Удэ на вертолёте доставили семью, пострадавшую в страшном ДТП в Кяхтинском районе. Об этом сообщили в Территориальном центре медицины катастроф Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», трагедия произошла 16 августа поздно вечером в 50 км от села Хоронхой. Пьяный водитель Mitsubishi Outlander врезался в «Тойоту», в которой ехала семья с тремя детьми. В результате страшного ДТП погибла старшая дочь, которой было 13 лет. Остальные члены семьи получили травмы. При этом виновник аварии почти не пострадал.

Самой младшей из пострадавших всего четыре года. Вся семья была экстренно госпитализированы в центральную районную больницу.

Девятилетняя девочка и её 35-летняя мама находились в крайне тяжёлом состоянии. Ребёнка подключили к аппарату ИВЛ. В районную больницу этой же ночью были направлены нейрохирург и врач-реаниматолог для консультации.

Следующим утром для консультации повторно выехала бригада врачей Территориального центра медицины катастроф. После стабилизации состояния пациентов, вчера, 18 августа, все пострадавшие эвакуированы в больницы Улан-Удэ на вертолёте Ми-8 с медицинским модулем, в сопровождении двух авиамедицинских бригад.

Четырёхлетняя девочка в состоянии средней степени тяжести и её отец, в качестве сопровождающего, были доставлены в детскую республиканскую клиническую больницу. Девятилетняя девочка тоже была доставлена в детскую больницу, в отделение реанимации. Их маму привезли в отделение реанимации республиканской клинической больницы имени Семашко.

Виновник трагедии признал свою вину. На него возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее смерть человека».
ДТП медицинская помощь

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