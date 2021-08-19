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В пригороде Улан-Удэ нашли тело женщины

В пригороде Улан-Удэ нашли тело женщины
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Личность погибшей женщины пока неизвестна

Днём 9 августа в трёх километрах от пригородного села Сужа Иволгинского района Бурятии полицейские нашли тело женщины. Труп обнаружили в местности Тологой.

Предположительно, она погибла 4-5 августа.

Личность умершей женщины остаётся неизвестной.


Приметы: азиатской внешности, возраст 40-45 лет, плотного телосложения, рост 160-165 см.

Была одета: кофта вязаная коричневого цвета, розовая футболка с рисунком в виде цветов на груди, синие джинсы, фиолетовые носки, резиновые тапочки синего цвета.

МВД по Бурятии обращается к гражданам с просьбой при наличии какой-либо информации о личности этой женщины сообщить в полицию по телефонам: 8-914-638-70-77, 8(3012) 41-66-37 или 102 (112).
смерть

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