В пригороде Улан-Удэ нашли тело женщины

Личность умершей женщины остаётся неизвестной.







Днём 9 августа в трёх километрах от пригородного села Сужа Иволгинского района Бурятии полицейские нашли тело женщины. Труп обнаружили в местности Тологой.Предположительно, она погибла 4-5 августа.азиатской внешности, возраст 40-45 лет, плотного телосложения, рост 160-165 см.кофта вязаная коричневого цвета, розовая футболка с рисунком в виде цветов на груди, синие джинсы, фиолетовые носки, резиновые тапочки синего цвета.МВД по Бурятии обращается к гражданам с просьбой при наличии какой-либо информации о личности этой женщины сообщить в полицию по телефонам: 8-914-638-70-77, 8(3012) 41-66-37 или 102 (112).