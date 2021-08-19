В пригороде Улан-Удэ нашли тело женщины

Личность погибшей женщины пока неизвестна
Днём 9 августа в трёх километрах от пригородного села Сужа Иволгинского района Бурятии полицейские нашли тело женщины. Труп обнаружили в местности Тологой.
Предположительно, она погибла 4-5 августа.
Личность умершей женщины остаётся неизвестной.
Приметы:
азиатской внешности, возраст 40-45 лет, плотного телосложения, рост 160-165 см.
Была одета:
кофта вязаная коричневого цвета, розовая футболка с рисунком в виде цветов на груди, синие джинсы, фиолетовые носки, резиновые тапочки синего цвета.
МВД по Бурятии обращается к гражданам с просьбой при наличии какой-либо информации о личности этой женщины сообщить в полицию по телефонам: 8-914-638-70-77, 8(3012) 41-66-37 или 102 (112).
Личность погибшей женщины пока неизвестна
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