Жительница Бурятии оплачивала покупки картой покойника

Женщина нашла банковскую карту умершего знакомого в съёмной квартире



Жительница села Кырен Тункинского района Бурятии признана виновной в краже с банковского счёта.



В суде установлено, что в марте женщина обнаружила в квартире, где временно проживала, банковскую карту умершего знакомого. Карта была оснащена функцией бесконтактной оплаты. Воспользовавшись ею, женщина совершила несколько покупок в различных магазинах села Кырен.



Суд назначил виновной наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Приговор вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

