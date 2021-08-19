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Жительница Бурятии оплачивала покупки картой покойника

Жительница Бурятии оплачивала покупки картой покойника
Происшествия,  Фото:pexels.com
Женщина нашла банковскую карту умершего знакомого в съёмной квартире

Жительница села Кырен Тункинского района Бурятии признана виновной в краже с банковского счёта.

В суде установлено, что в марте женщина обнаружила в квартире, где временно проживала, банковскую карту умершего знакомого. Карта была оснащена функцией бесконтактной оплаты. Воспользовавшись ею, женщина совершила несколько покупок в различных магазинах села Кырен.

Суд назначил виновной наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Приговор вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры. 
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