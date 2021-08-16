Один утонул в реке, другом – в Гусином озере
Спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы нашли тела двух утонувших людей. Об этом сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
13 августа спасатели вели поисковые работы на озере Гусиное в Селенгинском районе, где в этот день утонул молодой человек. Погибшего спасатели обнаружили в 50 метрах от берега. Тело было поднято и передано сотрудникам полиции.
14 августа спасатели привлекались на поиски ещё одного утонувшего. Он погиб на реке Иркут в Тункинском районе. Тело мужчины обнаружили на отмели в реке.
В Бурятии нашли тела двух утонувших
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Водитель чудом выжил в аварии
Мужчины выражались грубой нецензурной бранью
Один утонул в реке, другом – в Гусином озере
Подросток ушёл собирать ягоды и не вернулся
В Бурятии стартует всероссийская социальная кампания, посвящённая безопасности пешеходов
О пожилом извращенце рассказали сами дети
Предварительно, водителю такси не предоставили преимущество
В ближайшие сутки на реках в нескольких районах возможен подъём уровней воды
В момент автоаварии в салоне были пассажиры
Водитель ранее уже попадался пьяным за рулём
Пожар действует в труднодоступной местности
Водитель, удиравший от полицейский, влетел в автомобиль
Мужчина пытался вынести бутылку под курткой
Женщина расправилась с мужчиной, когда он спал
Пожар произошёл ранним утром