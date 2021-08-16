 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

16 августа

15 августа

Популярное

В Бурятии нашли тела двух утонувших

В Бурятии нашли тела двух утонувших
Происшествия,  Фото:pexels.com
Один утонул в реке, другом – в Гусином озере

Спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы нашли тела двух утонувших людей. Об этом сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

13 августа спасатели вели поисковые работы на озере Гусиное в Селенгинском районе, где в этот день утонул молодой человек. Погибшего спасатели обнаружили в 50 метрах от берега. Тело было поднято и передано сотрудникам полиции.

14 августа спасатели привлекались на поиски ещё одного утонувшего. Он погиб на реке Иркут в Тункинском районе. Тело мужчины обнаружили на отмели в реке.
смерть утопление

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Два пассажира хулиганили на борту самолёта из Москвы в Иркутск
Два пассажира хулиганили на борту самолёта из Москвы в Иркутск
Происшествия, 16.08.2021
Мужчины выражались грубой нецензурной бранью
В Бурятии нашли тела двух утонувших
В Бурятии нашли тела двух утонувших
Происшествия, 16.08.2021
Один утонул в реке, другом – в Гусином озере
За год в Бурятии в ДТП погибли 33 пешехода
За год в Бурятии в ДТП погибли 33 пешехода
Происшествия, 16.08.2021
В Бурятии стартует всероссийская социальная кампания, посвящённая безопасности пешеходов
В Улан-Удэ пенсионера обвиняют в приставании к мальчикам
В Улан-Удэ пенсионера обвиняют в приставании к мальчикам
Происшествия, 16.08.2021
О пожилом извращенце рассказали сами дети
В Улан-Удэ таксист с пассажиром попали в ДТП
В Улан-Удэ таксист с пассажиром попали в ДТП
Происшествия, 16.08.2021
Предварительно, водителю такси не предоставили преимущество 
В Бурятии на контроль взято 131 подтопленное подворье
В Бурятии на контроль взято 131 подтопленное подворье
Происшествия, 16.08.2021
В ближайшие сутки на реках в нескольких районах возможен подъём уровней воды
В Улан-Удэ в ДТП попала маршрутка
В Улан-Удэ в ДТП попала маршрутка
Происшествия, 16.08.2021
В момент автоаварии в салоне были пассажиры  
В Улан-Удэ остановили пьяного водителя с ребёнком в машине
В Улан-Удэ остановили пьяного водителя с ребёнком в машине
Происшествия, 16.08.2021
Водитель ранее уже попадался пьяным за рулём
В Бурятии к лесному пожару добираются на вертолётах
В Бурятии к лесному пожару добираются на вертолётах
Происшествия, 16.08.2021
Пожар действует в труднодоступной местности
В Иркутской области лихач погиб во время погони
В Иркутской области лихач погиб во время погони
Происшествия, 16.08.2021
Водитель, удиравший от полицейский, влетел в автомобиль
Улан-удэнца осудили за попытку украсть водку из магазина
Улан-удэнца осудили за попытку украсть водку из магазина
Происшествия, 16.08.2021
Мужчина пытался вынести бутылку под курткой
Забайкалка изрубила топором своего сожителя
Забайкалка изрубила топором своего сожителя
Происшествия, 16.08.2021
Женщина расправилась с мужчиной, когда он спал

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^