В Бурятии нашли тела двух утонувших

Один утонул в реке, другом – в Гусином озере



Спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы нашли тела двух утонувших людей. Об этом сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



13 августа спасатели вели поисковые работы на озере Гусиное в Селенгинском районе, где в этот день утонул молодой человек. Погибшего спасатели обнаружили в 50 метрах от берега. Тело было поднято и передано сотрудникам полиции.



14 августа спасатели привлекались на поиски ещё одного утонувшего. Он погиб на реке Иркут в Тункинском районе. Тело мужчины обнаружили на отмели в реке.

