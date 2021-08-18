Перед судом предстал нарушитель, имеющий благодарность от главы Бурятии
Улан-удэнец, напавший на росгвардейца, признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти.
Из материалов суда следует, что инцидент произошёл, когда росгвардейцы ночью прибыли по сигналу тревоги с охраняемого объекта. Пьяные посетители отказывать уходить из букмекерской конторы.
Приехавшие стражи порядка побеседовали с задержавшимися посетителями, и те покинули заведение. Однако спустя некоторое время они вернулись и закатили скандал. Охранник вновь обратился за помощью.
Прибывший росгвардеец потребовал пьяных бунтарей покинуть помещение, пройти к его служебному автомобилю и направиться в отдел полиции для разбирательства.
Тогда нарушитель схватил росгвардейца за воротник формы и стал его толкать. После кулаком ударил его в лицо. Потерпевший получил глубокую сквозную рану щеки и рану слизистой верхней губы.
Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». В судебном заседании мужчина вину признал полностью. Дело рассматривалось в особом порядке судебного разбирательства.
При назначении наказания суд учёл смягчающие обстоятельства: раскаяние в содеянном, принесение извинений потерпевшему, наличие на иждивении ребёнка, болезненное состояние здоровья матери подсудимого, которая является инвалидом, то, что он ухаживает за ней и за другими родственниками. Также суд учёл положительные характеристики по месту жительства и работы и наличие благодарности от главы Бурятии.
Суд назначил драчуну три годам лишения свободы условно с испытательным сроком на аналогичный период.
Пьяный улан-удэнец разбил губу росгвардейцу
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Перед судом предстал нарушитель, имеющий благодарность от главы Бурятии
Мужчину задержали во время передачи аванса
Сам пьяный водитель, погубивший ребёнка, почти не пострадал
Дорожные полицейские проверяют маршрутки
Мужчина пошёл на угон чужого автомобиля после того, как провёл ночь в кустах
Ущерб составил 180 тысяч
Выход воды на пойму наблюдается в четырёх сёлах
Наркотики сбывали с помощью закладок
В Бурятии назвали проблемные по коронавирусу районы
Мужчина зверски бил женщину по рукам, ногам и голове
Ещё двух человек с перевернувшейся лодки ищут
У мужчины не было охотничьего билета и разрешения на охоту
Водителя попросили передать вещи умершего его близким, но он украл их
Поиском мошенников займётся полиция
Мужчина из мести спалил гараж, где спал обидчик