Пьяный улан-удэнец разбил губу росгвардейцу

Перед судом предстал нарушитель, имеющий благодарность от главы Бурятии



Улан-удэнец, напавший на росгвардейца, признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти.



Из материалов суда следует, что инцидент произошёл, когда росгвардейцы ночью прибыли по сигналу тревоги с охраняемого объекта. Пьяные посетители отказывать уходить из букмекерской конторы.



Приехавшие стражи порядка побеседовали с задержавшимися посетителями, и те покинули заведение. Однако спустя некоторое время они вернулись и закатили скандал. Охранник вновь обратился за помощью.



Прибывший росгвардеец потребовал пьяных бунтарей покинуть помещение, пройти к его служебному автомобилю и направиться в отдел полиции для разбирательства.



Тогда нарушитель схватил росгвардейца за воротник формы и стал его толкать. После кулаком ударил его в лицо. Потерпевший получил глубокую сквозную рану щеки и рану слизистой верхней губы.



Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». В судебном заседании мужчина вину признал полностью. Дело рассматривалось в особом порядке судебного разбирательства.



При назначении наказания суд учёл смягчающие обстоятельства: раскаяние в содеянном, принесение извинений потерпевшему, наличие на иждивении ребёнка, болезненное состояние здоровья матери подсудимого, которая является инвалидом, то, что он ухаживает за ней и за другими родственниками. Также суд учёл положительные характеристики по месту жительства и работы и наличие благодарности от главы Бурятии.



Суд назначил драчуну три годам лишения свободы условно с испытательным сроком на аналогичный период.

