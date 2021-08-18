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В Бурятию поступили четыре тонны поддельного сливочного масла

В Бурятию поступили четыре тонны поддельного сливочного масла
Происшествия,  Фото:pexels.com
Поиском мошенников займётся полиция

Россельхознадзор установил поступление в Бурятии четырёх тонн фальсифицированного сливочного масла. Масло с названием «Крестьянское» 72,5% жирности оказалось с фантомной площадки, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

Согласно информации на маркировке, масло было якобы изготовлено и упаковано АО «Любинский молочноконсервный комбинат». Поставщиком продукции было указано предприятие, зарегистрированное в Иркутске. Однако, как выяснилось, по данному адресу такой поставщик не работает. Таким образом, площадка, с которой поступает продукция, является фантомной.

Масло поступило в Бурятию в торговую сеть, а также на предприятие, занимающееся питанием детей. Пробы показали, что продукт фальсифицированный.

По результатам лабораторных испытаний в масле установлено несоответствие по соотношениям массовых долей метиловых эфиров жирных кислот (или их сумм) в соответствии с ГОСТ 32261-2013 «Масло сливочное. Технические условия». Это является нарушением технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции».

- Из анализа сложившейся ситуации и имеющихся документов следует, что неизвестные лица произвели мошеннические действия, направленные на извлечение дохода от реализации более дешёвого продукта неизвестного производителя под видом более дорогого продукта, произведённого АО «Любинский молочноконсервный комбинат», - пояснили в управлении Россельхознадзора.

Информация направлена в ГУ МВД России по Иркутской области и в МВД по Бурятии для принятия мер.
Россельхознадзор контрафактная продукция

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