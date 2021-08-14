В Бурятии горела пекарня

Пламя потушили за полчаса



Вчера в селе Хоринск Хоринского района Бурятии в здании хлебопекарни произошёл пожар. На момент прибытия пожарных горело потолочное перекрытие в пристрое, была угроза распространения огня на основные конструкции здания.



Открытое горение было ликвидировано за полчаса. В результате пожара огнём повреждено потолочное перекрытие пристроя на площади 10 квадратных метров. Уничтожения здания пекарни не допущено.



Предположительно, причиной пожара нарушение правил технической эксплуатации и выбора аппаратов защиты электрических сетей, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.

