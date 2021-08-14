В Улан-Удэ задержали водителя за «пьяную» езду

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

В машине находились нетрезвые пассажиры и ребёнок



Накануне, 13 августа, сотрудники ГИБДД на улице Мунгонова в Улан-Удэ задержали 35-летнего водителя автомобиля «Тойота».



Мужчина управлял иномаркой в состоянии алкогольного опьянения. Ранее автомобилист уже привлекался к ответственности за езду в нетрезвом виде, сообщили в УГИБДД по Бурятии.



Вместе с ним в автомобиле находилась компания пьяных пассажиров и пятилетний ребёнок.



Также к административной ответственности привлечён владелец автомобиля за передачу прав управления транспортным средством водителю в состоянии опьянения.

