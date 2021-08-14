В машине находились нетрезвые пассажиры и ребёнок
Накануне, 13 августа, сотрудники ГИБДД на улице Мунгонова в Улан-Удэ задержали 35-летнего водителя автомобиля «Тойота».
Мужчина управлял иномаркой в состоянии алкогольного опьянения. Ранее автомобилист уже привлекался к ответственности за езду в нетрезвом виде, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Вместе с ним в автомобиле находилась компания пьяных пассажиров и пятилетний ребёнок.
Также к административной ответственности привлечён владелец автомобиля за передачу прав управления транспортным средством водителю в состоянии опьянения.
В Улан-Удэ задержали водителя за «пьяную» езду
Происшествия, Фото:
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