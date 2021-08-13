В Улан-Удэ столкнулись микроавтобус и «Тойота»





Сегодня около 11:00 в Улан-Удэ на отвороте со стороны посёлка Поселье произошло ДТП.По предварительным данным, ехавший в сторону центра города микроавтобус «Фиат Дукато» на светофоре совершил столкновение с автомобилем «Тойота Камри Грация». От удара иномарка отлетела примерно на 30 метров.В результате ДТП автомобили получили сильные механические повреждения.По счастливой случайности в автоаварии обошлось без пострадавших. Автобус был не на маршруте, уточнил свидетель происшествия.