В Улан-Удэ столкнулись микроавтобус и «Тойота»

От удара «Тойоту» отбросило в сторону
Сегодня около 11:00 в Улан-Удэ на отвороте со стороны посёлка Поселье произошло ДТП.
По предварительным данным, ехавший в сторону центра города микроавтобус «Фиат Дукато» на светофоре совершил столкновение с автомобилем «Тойота Камри Грация». От удара иномарка отлетела примерно на 30 метров.
В результате ДТП автомобили получили сильные механические повреждения.
По счастливой случайности в автоаварии обошлось без пострадавших. Автобус был не на маршруте, уточнил свидетель происшествия.
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