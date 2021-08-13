Школьница отправила клич о помощи своей однокласснице
12 августа жительница Тайшета заявила в полицию о том, что на телефон её дочери пришло смс-сообщение от одноклассницы с призывом о помощи. Девочка сообщила, что в её доме по улице Гагарина её удерживает малознакомый мужчина.
На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники полиции. Они освободили 13-летнюю девочку и задержали подозреваемого – 45-летнего местного жителяю
В подполье сарая были обнаружены тела родственников девочки - 74-летней бабушки и её 48-летнего сына.
На месте преступления следователи СК зафиксировали все следы убийства, изъяли орудие преступления - молоток, а также другие предметы, интересующие следствие. Подозреваемый задержан. Органы предварительного следствия ходатайствуют перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
Установлено, что мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение особо тяжких преступлений, в числе которых убийство. Следствие не исключает, что задержанный намеревался убить девочку.
Известно, что мать несовершеннолетней ранее была лишена родительских прав. Опекуном ребёнка была бабушка, которую убил задержанный.
- Кроме того, следователями проверяются факты ненадлежащего исполнения должностных обязанностей должностными лицами органов опеки и попечительства по контролю за семьёй пострадавших, ненадлежащего исполнения должностных обязанностей компетентных органов в части контроля за поведением лиц, освобождённых условно-досрочно из мест лишения свободы, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
В этой связи возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 293 УК РФ «Халатность».
Сейчас с девочкой работают психологи, следователи СК организовали для ребёнка прохождение реабилитации в медицинском учреждении.
Расследование уголовных дел об убийстве и халатности продолжается.
Житель Иркутской области убил двух человек и удерживал девочку
Происшествия, Фото:
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