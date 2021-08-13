Сельчан осудили за краже денег со счёта
Двое жителей Джидинского района Бурятии признаны виновными в краже с банковского счёта.
В суде установлено, что сельчане в мае за деньги осуществляли хозяйственные работы у жителя с. Петропавловка. В один из дней, зайдя в дом к работодателю, злоумышленники воспользовались беспомощным, болезненным состоянием хозяина и похитили его банковскую карту. С помощью карты, используя бесконтактный способ оплаты, они приобрели в магазинах алкоголь и продукты на сумму 8,2 тысячи рублей.
Суд назначил виновным наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и одного года шести месяцев лишения свободы условно.
Приговор не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Два жителя Бурятии чужой картой рассчитались за алкоголь и продукты
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Пожар потушили за 10 часов
Пострадавшая помогала пожилому мужчине по хозяйству
Сельчан осудили за краже денег со счёта
ДТП случилось вчера вечером
Столкнулись Toyota и Mitsubishi
Зачастую экскурсионные поездки проводятся без разрешительных документов
Молодые люди признались, что хотели быстро заработать
Мужчина направлен на обязательные работы
Нападение произошло возле железнодорожных путей
На женщину, жестоко убившую котёнка, возбудили уголовное дело
Смертельное ДТП произошло на федеральной трассе
Поиски длились до самого утра
В аварии пострадали два человека
Мужчина, лишившийся огромной суммы, знал о способах мошенничества, но не верил, что станет их жертвой
Пострадавшие от разгула стихии смогут получить до 100 тысяч рублей