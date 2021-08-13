Два жителя Бурятии чужой картой рассчитались за алкоголь и продукты

Сельчан осудили за краже денег со счёта



Двое жителей Джидинского района Бурятии признаны виновными в краже с банковского счёта.



В суде установлено, что сельчане в мае за деньги осуществляли хозяйственные работы у жителя с. Петропавловка. В один из дней, зайдя в дом к работодателю, злоумышленники воспользовались беспомощным, болезненным состоянием хозяина и похитили его банковскую карту. С помощью карты, используя бесконтактный способ оплаты, они приобрели в магазинах алкоголь и продукты на сумму 8,2 тысячи рублей.



Суд назначил виновным наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и одного года шести месяцев лишения свободы условно.



Приговор не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

