В Улан-Удэ под колёса «Тойоты» попал ребёнок

Накануне, 12 августа, в 20:50 на бульваре Карла Маркса в Улан-Удэ произошло ДТП. Водитель автомобиля «Тойота Алион», следуя со стороны улицы Бабушкина в направлении бульвара Карла Маркса, в районе дома 25 вне зоны действия пешеходного перехода совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода.
Семилетний пешеход, переходивший проезжую часть справа налево по ходу движения автомобилей, получил различные травмы. Ребёнка госпитализировали в детскую республиканскую клиническую больницу, сообщается в оперативной сводке по городу.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Кабанском районе насмерть сбили продавщицу ягод, торговавшую на обочине дороги.
Вечером 10 августа произошло ДТП на улице Гастелло в Улан-Удэ. С пригорка самопроизвольно скатился автомобиль, в котором сидели трое детей. При этом четырёхлетний мальчик находился на водительском сидении.
Вечером 10 августа произошло ДТП на улице Гастелло в Улан-Удэ. С пригорка самопроизвольно скатился автомобиль, в котором сидели трое детей. При этом четырёхлетний мальчик находился на водительском сидении.