В Улан-Удэ под колёса «Тойоты» попал ребёнок





Накануне, 12 августа, в 20:50 на бульваре Карла Маркса в Улан-Удэ произошло ДТП. Водитель автомобиля «Тойота Алион», следуя со стороны улицы Бабушкина в направлении бульвара Карла Маркса, в районе дома 25 вне зоны действия пешеходного перехода совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода.Семилетний пешеход, переходивший проезжую часть справа налево по ходу движения автомобилей, получил различные травмы. Ребёнка госпитализировали в детскую республиканскую клиническую больницу, сообщается в оперативной сводке по городу.