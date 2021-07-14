Ливень подтопил подстанции и подземные кабельные линии
С последствиями ночного ливня, затопившего Улан-Удэ, борются и энергетики. Устранением разгула стихии они занимаются с 12 часов ночи, сообщили в пресс-службе филиала «Россети Сибирь» в Бурятии
Работы очень много. Ливень подтопил четыре подстанции в Октябрьском районе города и одну в Железнодорожном. Под отключение попали улицы Краснофлотская, Шумяцкого, Жердева, Октябрьская.
Кроме подстанций, в воде оказались и подземные кабельные линии. Сейчас энергетики занимаются откачкой воды. Администрация города предоставила для этого вакуумную машину.
- После откачки воды будет проведён осмотр подстанций, затем их нужно просушить и снова ввести в работу. То же касается кабельных линий высокого напряжения. Энергетики их испытывают, сушат и вводят в работу. Пока прогнозировать время окончания восстановительных работ – сложно из-за больших объёмов, но планируем успеть до 15.00. Свет будет появляться в разных участках поэтапно, - сообщили в филиале «Россети Сибирь» в Бурятии.
В восстановительных работах участвует весь доступный персонал компании – это десять бригад и вся спецтехника.
Как сообщал «Байкал-Daily», последствия ливня в Улан-Удэ устраняют с часа ночи. Идёт откачка воды с дорог, самосвалы с бутовым камнем засыпают провалы в частном секторе.
Ливень оставил без света часть Улан-Удэ
Происшествия, Фото:
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