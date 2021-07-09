Поиски Ан-2 возобновили накануне
Как сообщал «Байкал-Dailу», накануне, 8 июля в Тункинском районе Бурятии возобновили поиски пропавшего год назад самолёта Ан-2.
На место выехали спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы.
- За прошедшие сутки две группы спасателей в верховьях рек Ганга-Хаир, Билюты и Хурай-Хайр обследовали склоны близлежащих перевалов Иркутский, (Иркутян), Апофеоз, Амфитеатр. Всего за сутки было обследовано 30 км местности. Безрезультатно, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
О дальнейшем ходе поисковых работ обещали известить позднее.
19 июля 2020 года самолёт Ан-2 с бортовым номером RA-71276 вылетел из села Кырен Тункинского района Бурятии. На борту было шесть человек – все они пилоты, которые планировали осмотреть территорию перед обработкой леса от сибирского шелкопряда. Вскоре самолёт пропал, точный его маршрут неизвестен, так что зона поисков в тайге оказалась огромной. Самолёт искали и в Бурятии, и в Иркутской области, однако не найдено никаких следов.
В Бурятии обследовали 30 км в поисках пропавшего самолёта
Происшествия, Фото:
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