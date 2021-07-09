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В Бурятии обследовали 30 км в поисках пропавшего самолёта

В Бурятии обследовали 30 км в поисках пропавшего самолёта
Происшествия,  Фото:Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте
Поиски Ан-2 возобновили накануне

Как сообщал «Байкал-Dailу», накануне, 8 июля в Тункинском районе Бурятии возобновили поиски пропавшего год назад самолёта Ан-2.

На место выехали спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы.

- За прошедшие сутки две группы спасателей в верховьях рек Ганга-Хаир, Билюты и Хурай-Хайр обследовали склоны близлежащих перевалов Иркутский, (Иркутян), Апофеоз, Амфитеатр. Всего за сутки было обследовано 30 км местности. Безрезультатно, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

О дальнейшем ходе поисковых работ обещали известить позднее.

19 июля 2020 года самолёт Ан-2 с бортовым номером RA-71276 вылетел из села Кырен Тункинского района Бурятии. На борту было шесть человек – все они пилоты, которые планировали осмотреть территорию перед обработкой леса от сибирского шелкопряда. Вскоре самолёт пропал, точный его маршрут неизвестен, так что зона поисков в тайге оказалась огромной. Самолёт искали и в Бурятии, и в Иркутской области, однако не найдено никаких следов. 

пропавшие без вести самолет

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