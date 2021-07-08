Мужчина устроил пожар, выбросив в лес золу и шлак
Дело 35-летнего читинца, по вине которого произошёл лесной пожар, направлено в суд. Он обвиняется по статье «Уничтожение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем и иными источниками повышенной опасности, причинившее крупный ущерб», сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.
6 июня 2021 года мужчина на территории частного домовладения в районе посёлка Молоковка после чистки мангала выбросил тлеющую золу и шлак в лес неподалеку от дома. В результате произошёл пожар, уничтоживший около 5 тыс. кубометров древесины на площади 306 га. Ущерб оценён на сумму 722 тысячи рублей.
Ликвидировать пожар удалось спустя двое суток, участие в его тушении принимали более 100 человек и около 30 единиц техники.
Фигурант уголовного дела признал свою вину в полном объёме.
Накануне уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Ингодинский районный суд Читы.
Кроме того, прокуратура направила в суд иск о взыскании с обвиняемого затрат на тушение пожара в сумме 10 млн рублей.
В Чите с виновника лесного пожара взыскивают 10 млн рублей
Происшествия, Фото:
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