Задержанным в Бурятии наркосбытчикам грозит пожизненное

Транспортные полицейские Бурятии пресекли канал сбыта наркотиков в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
По версии следствия, четверо жителей Улан-Удэ бесконтактным способом продавали в столице Бурятии и других регионах России наркотики синтетического и растительного происхождения.
Полицейские в разных районах и в почтовых отделениях Улан-Удэ, Солнечногорска Московской области, Благовещенска, Петропавловск-Камчатского, Южно-Сахалинска и Якутска обнаружили и изъяли более 20 килограммов наркотиков синтетического и растительного происхождения. Наркотики преступники планировали распространить путём закладок.
Кроме того, правоохранители изъяли сотовые телефоны, предназначавшиеся для организации работы каналов сбыта, и более 200 тысяч рублей.
Возбуждено 17 уголовных дел в сфере незаконного оборота наркотических средств, в том числе 15 – за покушение на сбыт наркотических средств. Санкции данных статей предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Подозреваемых заключили под стражу. Расследование продолжается.