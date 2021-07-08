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Задержанным в Бурятии наркосбытчикам грозит пожизненное

Задержанным в Бурятии наркосбытчикам грозит пожизненное
Происшествия,  Фото:Восточно-Сибирское ЛУ МВД на транспорте
Наркотики из Бурятии отправляли в несколько регионов страны

Транспортные полицейские Бурятии пресекли канал сбыта наркотиков в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

По версии следствия, четверо жителей Улан-Удэ бесконтактным способом продавали в столице Бурятии и других регионах России наркотики синтетического и растительного происхождения.


Полицейские в разных районах и в почтовых отделениях Улан-Удэ, Солнечногорска Московской области, Благовещенска, Петропавловск-Камчатского, Южно-Сахалинска и Якутска обнаружили и изъяли более 20 килограммов наркотиков синтетического и растительного происхождения. Наркотики преступники планировали распространить путём закладок.

Кроме того, правоохранители изъяли сотовые телефоны, предназначавшиеся для организации работы каналов сбыта, и более 200 тысяч рублей.



Подозреваемые показали полицейским один из тайников, который располагался в лесу. Под деревом они закопали два пакета с наркотиками.

 
Возбуждено 17 уголовных дел в сфере незаконного оборота наркотических средств, в том числе 15 – за покушение на сбыт наркотических средств. Санкции данных статей предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Подозреваемых заключили под стражу. Расследование продолжается. 







наркотики

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