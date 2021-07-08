Задержанным в Бурятии наркосбытчикам грозит пожизненное























Возбуждено 17 уголовных дел в сфере незаконного оборота наркотических средств, в том числе 15 – за покушение на сбыт наркотических средств. Санкции данных статей предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.



Подозреваемых заключили под стражу. Расследование продолжается.































Транспортные полицейские Бурятии пресекли канал сбыта наркотиков в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.По версии следствия, четверо жителей Улан-Удэ бесконтактным способом продавали в столице Бурятии и других регионах России наркотики синтетического и растительного происхождения.Полицейские в разных районах и в почтовых отделениях Улан-Удэ, Солнечногорска Московской области, Благовещенска, Петропавловск-Камчатского, Южно-Сахалинска и Якутска обнаружили и изъяли более 20 килограммов наркотиков синтетического и растительного происхождения. Наркотики преступники планировали распространить путём закладок.Кроме того, правоохранители изъяли сотовые телефоны, предназначавшиеся для организации работы каналов сбыта, и более 200 тысяч рублей.Подозреваемые показали полицейским один из тайников, который располагался в лесу. Под деревом они закопали два пакета с наркотиками.