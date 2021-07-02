 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

02 июля

01 июля

Популярное

В Иркутской области в ДТП погибли отец и 14-летняя дочь

В Иркутской области в ДТП погибли отец и 14-летняя дочь
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Иркутской области
Смертельное ДТП произошло на федеральной трассе

Накануне, 1 июля, на автодороге «Вилюй» вблизи деревни Новое Приречье Братского района Иркутской области произошло ДТП, унёсшее жизни двух человек. Столкнулись легковушки «Ниссан Либерти», «Тойота Ипсум» и грузовик «Мазда Титан».

В результате аварии погибли два пассажира «Тойоты» - отец и его 14-летняя дочь.

В больницу с различными травмами госпитализирован водитель «Ниссана».

Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливая все обстоятельства произошедшего.


По информации УГИБДД по Иркутской области 
ДТП смерть
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутской области в ДТП погибли отец и 14-летняя дочь
В Иркутской области в ДТП погибли отец и 14-летняя дочь
Происшествия, 02.07.2021
Смертельное ДТП произошло на федеральной трассе
В Бурятии осудили трёх неудавшихся сбытчиков гашиша
В Бурятии осудили трёх неудавшихся сбытчиков гашиша
Происшествия, 02.07.2021
Мужчину и женщину задержали по дороге к месту сбыта наркотиков
Дороги Улан-Удэ после дождей покрываются ямами
Дороги Улан-Удэ после дождей покрываются ямами
Происшествия, 02.07.2021
На улице Бабушкина автомобилисты пробивают колёса
В Улан-Удэ подросток руками друзей украл 35 труб
В Улан-Удэ подросток руками друзей украл 35 труб
Происшествия, 02.07.2021
Предприимчивый 14-летний подросток провернул кражу
Житель Бурятии задушил жену, а после пытался оживить
Житель Бурятии задушил жену, а после пытался оживить
Происшествия, 02.07.2021
Мужчина напал на супругу во время ссоры
Житель Бурятии обчищал дачные дома
Житель Бурятии обчищал дачные дома
Происшествия, 02.07.2021
Мужчина отправился за решётку
Жителю Бурятии назначили обязательные работы за пьяную езду
Жителю Бурятии назначили обязательные работы за пьяную езду
Происшествия, 02.07.2021
Мужчину дважды поймали нетрезвым за рулём
В Забайкалье ущерб дорогам от паводков превысил 900 млн рублей
В Забайкалье ущерб дорогам от паводков превысил 900 млн рублей
Происшествия, 01.07.2021
В крае пострадало почти 370 километров дорог, разрушено 36 мостов
В Иркутске отстранили директора центра для сирот
В Иркутске отстранили директора центра для сирот
Происшествия, 01.07.2021
Решение принято по ходатайству следственного управления
Житель Бурятии угнанный автомобиль выдавал за свой
Житель Бурятии угнанный автомобиль выдавал за свой
Происшествия, 01.07.2021
На угнанную иномарку он прикрепил номера от своего сгоревшего авто
В Улан-Удэ машина вылетела на трамвайные пути после ДТП
В Улан-Удэ машина вылетела на трамвайные пути после ДТП
Происшествия, 01.07.2021
Авария произошла на пересечении улиц Боевая, Мокрова и проспекта Строителей

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^