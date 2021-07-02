Смертельное ДТП произошло на федеральной трассе
Накануне, 1 июля, на автодороге «Вилюй» вблизи деревни Новое Приречье Братского района Иркутской области произошло ДТП, унёсшее жизни двух человек. Столкнулись легковушки «Ниссан Либерти», «Тойота Ипсум» и грузовик «Мазда Титан».
В результате аварии погибли два пассажира «Тойоты» - отец и его 14-летняя дочь.
В больницу с различными травмами госпитализирован водитель «Ниссана».
Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливая все обстоятельства произошедшего.
По информации УГИБДД по Иркутской области
В Иркутской области в ДТП погибли отец и 14-летняя дочь
Происшествия, Фото:
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