В Иркутской области в ДТП погибли отец и 14-летняя дочь

Происшествия, Фото: УГИБДД по Иркутской области

Смертельное ДТП произошло на федеральной трассе



Накануне, 1 июля, на автодороге «Вилюй» вблизи деревни Новое Приречье Братского района Иркутской области произошло ДТП, унёсшее жизни двух человек. Столкнулись легковушки «Ниссан Либерти», «Тойота Ипсум» и грузовик «Мазда Титан».



В результате аварии погибли два пассажира «Тойоты» - отец и его 14-летняя дочь.



В больницу с различными травмами госпитализирован водитель «Ниссана».



Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливая все обстоятельства произошедшего.





По информации УГИБДД по Иркутской области

