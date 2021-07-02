Дороги Улан-Удэ после дождей покрываются ямами









В пресс-службе комитета городского хозяйства сообщили, что сегодня утром на улицу Бабушкина выехал мастер комбината по благоустройству для оценки ямы. Судя по всему, яма образовалась в результате проливных дождей.



- Сегодня как временная мера яма будет закрыта фрезератом. При благоприятных погодных условиях будет проведено горячее асфальтирование. В настоящий момент яма огорожена, бригада на месте ожидает привоза фрезерата, - прокомментировали в комитете городского хозяйства.



Вероятно, что после затяжных дождей таких ям по городу образовалось много. В комитете добавили, что состоится объезд администраций районов и комбината по благоустройству по всем дорогам.



Ямы появляются из-за того, что из-за дождей грунт проседает.



Как сообщал «Байкал-Dailу», в начале недели всего за два дня в Улан-Удэ







В пресс-службе комитета городского хозяйства сообщили, что сегодня утром на улицу Бабушкина выехал мастер комбината по благоустройству для оценки ямы. Судя по всему, яма образовалась в результате проливных дождей.- Сегодня как временная мера яма будет закрыта фрезератом. При благоприятных погодных условиях будет проведено горячее асфальтирование. В настоящий момент яма огорожена, бригада на месте ожидает привоза фрезерата, - прокомментировали в комитете городского хозяйства.Вероятно, что после затяжных дождей таких ям по городу образовалось много. В комитете добавили, что состоится объезд администраций районов и комбината по благоустройству по всем дорогам.Ямы появляются из-за того, что из-за дождей грунт проседает.Как сообщал «Байкал-Dailу», в начале недели всего за два дня в Улан-Удэ выпала половина месячной нормы осадков

В Улан-Удэ водители жалуются на опасную яму на улице Бабушкина. В паблик ves_ulan_ude_ вчера вечером автомобилисты сообщили, что машины попадают в яму и пробивают колёса.Также водители прислали видео, на котором запечатлено, что сразу три автолюбителя получили пробитые колёса.- Будьте осторожны. Улица Бабушкина, железнодорожный переезд, - призвали горожан.