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Дороги Улан-Удэ после дождей покрываются ямами

Дороги Улан-Удэ после дождей покрываются ямами
Происшествия,  Фото:комитет городского хозяйства
На улице Бабушкина автомобилисты пробивают колёса

В Улан-Удэ водители жалуются на опасную яму на улице Бабушкина. В паблик ves_ulan_ude_ вчера вечером автомобилисты сообщили, что машины попадают в яму и пробивают колёса.

Также водители прислали видео, на котором запечатлено, что сразу три автолюбителя получили пробитые колёса.

- Будьте осторожны. Улица Бабушкина, железнодорожный переезд, - призвали горожан.

 

В пресс-службе комитета городского хозяйства сообщили, что сегодня утром на улицу Бабушкина выехал мастер комбината по благоустройству для оценки ямы. Судя по всему, яма образовалась в результате проливных дождей.

- Сегодня как временная мера яма будет закрыта фрезератом. При благоприятных погодных условиях будет проведено горячее асфальтирование. В настоящий момент яма огорожена, бригада на месте ожидает привоза фрезерата, - прокомментировали в комитете городского хозяйства.

Вероятно, что после затяжных дождей таких ям по городу образовалось много. В комитете добавили, что состоится объезд администраций районов и комбината по благоустройству по всем дорогам.

Ямы появляются из-за того, что из-за дождей грунт проседает.

Как сообщал «Байкал-Dailу», в начале недели всего за два дня в Улан-Удэ выпала половина месячной нормы осадков.



дороги ямы
 
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