Аферисты похитили свыше 200 тысяч рублей
Жители города Усолье-Сибирское попались на уловки аферистов и лишились своих сбережений. Потерпевшие говорят о том, что знали о таких способах мошенничества, сами не раз призывали своих знакомых не верить неизвестным. Но это не помешало им в точности повторить действия других жертв, пострадавших от аферистов, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Накануне нескольким жителям Усолья-Сибирского поступили звонки на телефон от якобы сотрудников банка. Они предложили повысить кэшбэк и перевести деньги в другие банки без процентов посредством системы быстрых платежей. Так мошенники получили сведения о банковских картах и паролях для онлайн-доступа в личный кабинет.
После этих манипуляций со счетов усольчан было похищено свыше 200 тысяч рублей.
В настоящее время по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
- Не следует никому сообщать данные своей банковской карты (особенно CVC – код, который состоит из трёх цифр и располагается на обратной стороне карты), коды, которые приходят в SMS – сообщениях. Данные коды не имеет право требовать даже сотрудник банка, держателем карты которого вы являетесь, - напомнила следователь следственного отдела МО МВД России «Усольский» Мария Арапочкина.
Жители Иркутской области поверили в кэшбек и стали жертвами мошенников
Происшествия, Фото:
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