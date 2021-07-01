Жители Иркутской области поверили в кэшбек и стали жертвами мошенников

Аферисты похитили свыше 200 тысяч рублей



Жители города Усолье-Сибирское попались на уловки аферистов и лишились своих сбережений. Потерпевшие говорят о том, что знали о таких способах мошенничества, сами не раз призывали своих знакомых не верить неизвестным. Но это не помешало им в точности повторить действия других жертв, пострадавших от аферистов, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



Накануне нескольким жителям Усолья-Сибирского поступили звонки на телефон от якобы сотрудников банка. Они предложили повысить кэшбэк и перевести деньги в другие банки без процентов посредством системы быстрых платежей. Так мошенники получили сведения о банковских картах и паролях для онлайн-доступа в личный кабинет.



После этих манипуляций со счетов усольчан было похищено свыше 200 тысяч рублей.



В настоящее время по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



- Не следует никому сообщать данные своей банковской карты (особенно CVC – код, который состоит из трёх цифр и располагается на обратной стороне карты), коды, которые приходят в SMS – сообщениях. Данные коды не имеет право требовать даже сотрудник банка, держателем карты которого вы являетесь, - напомнила следователь следственного отдела МО МВД России «Усольский» Мария Арапочкина.



